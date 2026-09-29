Surpresa no contrato de Zidane com a seleção da França

Reportagens da imprensa francesa revelaram detalhes do salário que Zinedine Zidane recebe desde que assumiu o comando da seleção da França, em um contrato que traz uma surpresa relacionada à forma como sua renda é calculada e às premiações vinculadas aos grandes torneios.

O site "Foot Mercato", citando o jornal "L'Équipe", afirmou: "Zidane recebe 300 mil euros mensais antes dos impostos, praticamente o mesmo salário que Didier Deschamps recebia, apesar dos valores mais altos que circularam anteriormente sobre o salário do treinador francês".

A particularidade do contrato de Zidane está em abrir mão das premiações de direitos de imagem que seu antecessor recebia após as partidas internacionais, o que lhe permite evitar algumas restrições ligadas aos parceiros comerciais da seleção francesa, apesar de estar vinculado a contratos publicitários com diversas marcas, com destaque para a "Adidas".

Em contrapartida, a Federação Francesa de Futebol estabeleceu um sistema que inclui premiações maiores durante os grandes torneios, com destaque para a Copa do Mundo e a Eurocopa, fazendo com que a maior parte do possível aumento na renda de Zidane esteja ligada ao que a seleção conquistar nessas competições.

Dessa forma, o contrato de Zidane parece basear-se em um salário mensal fixo, com a possibilidade de sua renda aumentar de maneira notável caso a França consiga alcançar resultados sólidos nos grandes torneios.







