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O teste da nova regra de impedimento proposta por Arsène Wenger, chefe de desenvolvimento do futebol mundial da Federação Internacional de Futebol (Fifa), provavelmente não terá continuidade.

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O experimento recebeu um apoio muito limitado nas reuniões dos painéis de avaliação do International Football Association Board (Ifab), nesta terça-feira (ontem), segundo o jornal britânico "The Times".

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A regra estabelece que o atacante está em posição legal se qualquer parte de seu corpo estiver na mesma linha do penúltimo defensor, e ele só é considerado impedido se houver um espaço claro, a chamada "luz do dia", separando-o do defensor.

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A regra foi testada ao longo da temporada 2026 da Canadian Premier League, cuja fase regular terminou no domingo, com resultados variados.

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O experimento registrou uma queda de 54% nas marcações de impedimento, além de 13 gols a mais em 112 partidas, mas as linhas defensivas recuaram, em média, 3 metros ao longo da temporada.

A liga canadense também testou o sistema "Football Video Support", uma versão do árbitro de vídeo (VAR) que permite aos treinadores contestar decisões duas vezes por partida.

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O maior impacto da nova regra ficou evidente nas bolas paradas, já que os defensores precisaram ajustar seus métodos para lidar com a vantagem que ela concedeu aos atacantes.

O painel técnico e o painel de futebol do Ifab, que reúnem ex-jogadores, ex-treinadores e ex-árbitros, não demonstraram apoio suficiente para prorrogar o experimento, o que reforça a expectativa de que os legisladores do jogo recomendem não adotar a regra em maior escala.

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Essas reuniões representam o primeiro passo para eventuais alterações nas Regras do Jogo a partir da temporada 2027/28, num momento em que o Ifab busca evitar a introdução de muitas mudanças, após os ajustes feitos antes da Copa do Mundo.

A ideia de modificar a regra do impedimento partiu de Wenger, que assumiu o cargo de chefe de desenvolvimento do futebol mundial da Federação Internacional de Futebol (Fifa) em 2019 e apresentou propostas para aprimorar a regra, com o objetivo de dar mais vantagem aos atacantes e reduzir as decisões polêmicas resultantes de diferenças mínimas no posicionamento dos jogadores.

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A proposta difere da regra atual, que considera o jogador impedido se qualquer parte de sua cabeça, corpo ou pés, com exceção dos braços, estiver mais próxima da linha de gol adversária do que a bola e o penúltimo defensor.

Já a regra da "luz do dia" exige um espaço claro separando o atacante do defensor, o que significa que o impedimento não é marcado apenas porque uma parte do corpo do atacante está adiantada.

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Em março de 2026, o International Football Association Board (Ifab) aprovou o teste da regra na Canadian Premier League, em parceria com a Fifa, tornando-a a primeira liga profissional a aplicá-la em caráter experimental.

No entanto, segundo o "The Times", nem o próprio ex-técnico do Arsenal está convencido dos resultados do novo sistema testado no Canadá, e a expectativa é que ele recomende aos legisladores do futebol que não o adotem.