Um relatório revelou a posição do Real Madrid diante do atual mercado de transferências de verão, a menos de duas semanas do fechamento da janela, afirmando que a diretoria do clube considera que suas operações neste verão estão praticamente encerradas e que não espera fechar novos negócios.

Segundo o jornal Marca, o Real Madrid considera que o mercado está fechado em 95%, mantendo os 5% restantes por precaução, diante de qualquer circunstância inesperada que possa impor uma mudança de planos antes do fechamento oficial da janela no dia 31 de agosto.

A Marca esclareceu que essas circunstâncias excepcionais consistem na possibilidade de um dos jogadores do time sofrer uma lesão grave, ou de ocorrer uma saída não planejada de algum integrante do elenco, o que poderia levar a diretoria do clube a se movimentar novamente para compensar a ausência.

O jornal apontou que a diretoria do Real Madrid está satisfeita com o atual mercado, depois que o clube conseguiu fechar suas contratações sem entrar em negociações longas, com exceção da contratação de Yan Diomande, cuja conclusão foi atrasada por alguns detalhes secundários relacionados ao acordo com o Leipzig.

O "caso Rodri" também não afetou os planos do Real Madrid, apesar de o clube ter sido associado à contratação de Martín Zubimendi, notícias que a diretoria do clube negou insistentemente.

Por outro lado, a Marca entende que o meio-campo do Real Madrid pode ser o único ponto de virada nos próximos dias, caso o clube receba propostas fortes de clubes da Premier League inglesa pela contratação de Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga, depois que alguns clubes ingleses demonstraram interesse na dupla durante o verão.

O jornal afirmou que a saída de Tchouaméni ou Camavinga seria tratada como uma circunstância excepcional que poderia levar o Real Madrid de volta ao mercado de transferências, embora isso não pareça fácil de acontecer no momento.

Essa posição está alinhada com as declarações de José Mourinho, treinador do Real Madrid, que disse recentemente: "Não digo que não haverá outras contratações, porque o mercado ainda está aberto, mas se me perguntarem diretamente se o mercado está fechado para mim? Sim, está fechado".

O Real Madrid havia fechado 6 contratações durante este verão, além do retorno de Endrick, bem como realizado mudanças na comissão técnica do time principal, o que fez o clube se sentir satisfeito com o trabalho realizado até agora.

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