Um relatório espanhol revelou uma surpresa intrigante a respeito da transferência do marfinense Yan Diomandé, jogador do Leipzig da Alemanha, para o Real Madrid, ao apontar que um telefonema do craque brasileiro Vinícius Júnior foi um dos fatores que contribuíram para a entrada do jovem jogador em uma complexa teia de disputas entre suas agências de representação.

Segundo uma extensa reportagem do jornal Marca, Diomandé recebeu um telefonema de Vinícius Júnior, há algum tempo, para convencê-lo a se juntar à empresa de agenciamento "Roc Nation", antes de ser recebido por seus principais proprietários nos Estados Unidos, acabando por firmar compromisso com a empresa que se tornou sua atual agência.

Mas a entrada da "Roc Nation" na representação de Diomandé abriu a porta para uma complexa crise jurídica, depois que a empresa "Maxidel Management", antiga agência do jogador, entrou com uma ação judicial contra a agência atual, em uma disputa relacionada aos direitos de representação do jogador e à comissão de sua transferência do Leipzig.

O desentendimento chegou à Federação Internacional de Futebol, a "FIFA", o que provocou o travamento da conclusão da transferência de Diomandé para o Real Madrid até o momento, sobretudo porque a "Maxidel" afirma deter os direitos do jogador até sua saída do clube alemão.

Essa crise coloca o Real Madrid diante de opções difíceis, já que o clube pode ser obrigado a negociar de forma separada com a "Maxidel", ou aguardar um acordo entre as duas agências, ou observar a posição da "FIFA" e permitir o registro do jogador de forma temporária até a resolução da disputa jurídica.

As complicações da transferência aumentam devido à existência de outras disputas em torno dos direitos de Diomandé, uma vez que seu antigo agente, Dez Bamba, trava uma disputa com a empresa "Blue Crow", que desempenhou um papel central na trajetória do jogador e em sua transferência para o Leganés.

A empresa "Rainbow" também reivindica os direitos de exploração da imagem do jogador e trava disputas jurídicas tanto com a "Maxidel" quanto com a "Roc Nation", fazendo com que os direitos contratuais e comerciais de Diomandé fiquem cercados por uma série de ações mútuas.

As raízes da crise remontam aos primeiros anos da carreira do jogador, depois que ele se destacou na Costa do Marfim, transferindo-se em seguida para a academia "Blue Crow" em Dubai, e desta para a academia "DME" nos Estados Unidos, onde vários grandes clubes europeus começaram a monitorá-lo.

Durante aquele período, diferentes partes tentaram influenciar o futuro do jogador, antes que a "Blue Crow" interviesse e impulsionasse sua transferência para o Leganés, que era de sua propriedade, para que em seguida ele iniciasse sua trajetória de ascensão no futebol espanhol.

Depois de sua estreia com o time principal do Leganés no Campeonato Espanhol diante do Real Madrid, o talento de Diomandé explodiu e atraiu o interesse de 41 clubes, antes de ele se transferir para o Leipzig por 20 milhões de euros, com a "Blue Crow" mantendo uma porcentagem de qualquer transferência futura do jogador.

Na Alemanha, Diomandé tornou-se um dos talentos em ascensão mais notáveis e recebeu o prêmio de melhor jogador jovem do Campeonato Alemão, para em seguida escalarem os desentendimentos sobre a parte que detém seus direitos de representação.

Enquanto Max Gradel, proprietário da "Maxidel", anunciou que o jogador havia renovado seu vínculo com sua agência, Dez Bamba negou isso, antes que a "Roc Nation" entrasse em cena e conseguisse obter a assinatura do jogador.

Agora, o Real Madrid encontra-se no centro dessa batalha jurídica, ao mesmo tempo em que continuam as negociações com o Leipzig sobre o valor financeiro da transferência, para a qual o clube alemão pede mais de 100 milhões de euros para concluí-la.

O Real Madrid precisa resolver todos os processos relacionados aos direitos de Diomandé, especialmente porque o clube costuma obter uma grande porcentagem dos direitos de exploração de imagem de seus jogadores, o que torna qualquer disputa existente sobre direitos de imagem ou de representação algo de suma importância para a diretoria do clube.

Apesar dessas complicações, a "Marca" aponta que as disputas entre as agências podem ser mais complexas do que a própria questão do registro do jogador, já que a "FIFA" não tem competência para julgar disputas relacionadas às comissões dos agentes, e espera-se que isso não atrapalhe o registro de Diomandé no Real Madrid assim que o clube espanhol e o Leipzig chegarem a um acordo final sobre a transferência.

Neste momento, Diomandé segue afastado das atividades do Leipzig durante o período de preparação para a nova temporada, à espera da definição de seu futuro, enquanto o Real Madrid tenta concluir uma transferência que se transformou, de forma surpreendente, de negociações com um clube alemão em um emaranhado conflito jurídico entre várias agências, tendo entre seus capítulos um telefonema surpreendente de Vinícius Júnior ao talento marfinense.

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