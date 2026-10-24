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Florentino Perez Joan LaportaAFP
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Surpresa: Laporta se encontra com inimigo de Pérez antes do Clásico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

Laporta janta com Enrique Riquelme

Joan Laporta, presidente do Barcelona, foi uma das figuras de maior destaque no evento, na noite de sábado, durante o tradicional jantar Cuvée de la Fonteta, realizado na véspera do Clássico entre Barcelona e Real Madrid.

O jornal Sport noticiou que Laporta sentou-se à mesma mesa que Enrique Riquelme, ex-candidato à presidência do clube merengue, que havia perdido para Florentino Pérez.

A mesa reuniu também diversas personalidades de destaque dos meios políticos e econômicos espanhóis, entre eles Juanma Moreno Bonilla, presidente do governo da região da Andaluzia, Josep Oliu, presidente do Banco Sabadell, e Fernando López Miras, presidente da região de Múrcia.

O encontro contou ainda com a presença de Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, que se aproximou de Laporta para cumprimentá-lo durante a reunião.

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25 de out. de 2026

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Ao longo dos anos, o jantar Cuvée de la Fonteta consolidou sua posição como um dos eventos sociais mais importantes das elites catalãs, com uma presença significativa de representantes dos centros de influência econômica e política de Madri.

Para além de seu caráter ligado à gastronomia, essa ocasião oferece um espaço de networking e de construção de relações entre algumas das figuras mais influentes da Espanha.

Um dos principais diferenciais desse encontro é o fato de ser realizado na residência particular do empresário Luis Conde, em vez de acontecer em um hotel ou em um centro de convenções, o que proporciona um clima mais descontraído entre os presentes.

Nesta ocasião, o encontro entre Laporta e Riquelme acrescentou uma dimensão futebolística a um dia cujo clima costuma ser dominado por relações comerciais e institucionais.

Isso ocorreu na véspera de uma das partidas mais aguardadas da temporada, em que Barcelona e Real Madrid se preparam para renovar o confronto entre ambos e medir forças um contra o outro.

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