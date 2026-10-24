Surpresa: Laporta se encontra com inimigo de Pérez antes do Clásico

Joan Laporta, presidente do Barcelona, foi uma das figuras de maior destaque no evento, na noite de sábado, durante o tradicional jantar Cuvée de la Fonteta, realizado na véspera do Clássico entre Barcelona e Real Madrid.

O jornal Sport noticiou que Laporta sentou-se à mesma mesa que Enrique Riquelme, ex-candidato à presidência do clube merengue, que havia perdido para Florentino Pérez.

A mesa reuniu também diversas personalidades de destaque dos meios políticos e econômicos espanhóis, entre eles Juanma Moreno Bonilla, presidente do governo da região da Andaluzia, Josep Oliu, presidente do Banco Sabadell, e Fernando López Miras, presidente da região de Múrcia.

O encontro contou ainda com a presença de Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, que se aproximou de Laporta para cumprimentá-lo durante a reunião.

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Ao longo dos anos, o jantar Cuvée de la Fonteta consolidou sua posição como um dos eventos sociais mais importantes das elites catalãs, com uma presença significativa de representantes dos centros de influência econômica e política de Madri.

Para além de seu caráter ligado à gastronomia, essa ocasião oferece um espaço de networking e de construção de relações entre algumas das figuras mais influentes da Espanha.

Um dos principais diferenciais desse encontro é o fato de ser realizado na residência particular do empresário Luis Conde, em vez de acontecer em um hotel ou em um centro de convenções, o que proporciona um clima mais descontraído entre os presentes.

Nesta ocasião, o encontro entre Laporta e Riquelme acrescentou uma dimensão futebolística a um dia cujo clima costuma ser dominado por relações comerciais e institucionais.

Isso ocorreu na véspera de uma das partidas mais aguardadas da temporada, em que Barcelona e Real Madrid se preparam para renovar o confronto entre ambos e medir forças um contra o outro.