Surpresa: jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid é antecipado em dois meses

A realização da Supercopa da Espanha 2027 em Istambul provoca novas mudanças na tabela de jogos do Campeonato Espanhol, depois que ficou decidido antecipar as partidas de Barcelona contra Atlético de Madrid e Real Sociedad contra Real Madrid, para evitar o conflito com o torneio que vai reunir quatro dos grandes clubes da Espanha em fevereiro próximo.

Segundo a rádio espanhola "Cadena COPE", a La Liga decidiu alterar a data das duas partidas válidas pela 23ª rodada, que estava prevista para o fim de semana do dia 7 de fevereiro, de modo que os dois confrontos serão disputados durante a primeira semana de dezembro, mais precisamente no período entre os dias 2 e 4 do mesmo mês.

Antecipação das partidas de Barcelona e Real Madrid

As alterações ocorrem por conta da participação de Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad e Real Madrid na Supercopa da Espanha, o que exige reorganizar as datas de seus jogos nacionais antes do início do torneio.

Está previsto que o Barcelona enfrente o Atlético de Madrid na primeira semifinal no dia 2 de fevereiro de 2027, enquanto o Real Sociedad encara o Real Madrid na segunda semifinal no dia 3 de fevereiro, e a partida final será realizada no dia 6 de fevereiro.

Por que a Supercopa da Espanha foi transferida para Istambul?

A cidade de Istambul recebe os jogos da Supercopa da Espanha em sua próxima edição, depois que se tornou inviável realizá-la na Arábia Saudita, que sediou as edições anteriores, por causa da coincidência da data com a realização da Copa da Ásia no país.

A antecipação das duas partidas do campeonato coincide com a realização dos jogos da segunda fase da Copa do Rei, previstos para o dia 2 de dezembro, mas isso não afetará os quatro clubes participantes da Supercopa, já que eles iniciam sua trajetória na Copa a partir das oitavas de final.







