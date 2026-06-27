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Surpresa... Jesus define sua posição sobre treinar a seleção da Arábia Saudita

J. Jesus
G. Donis
Cabo Verde x Arábia Saudita
Cabo Verde
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Portugal
Grécia
Cabo Verde
Arábia Saudita
EUA

Será que o técnico português assumirá o comando da Seleção após o fracasso na Copa do Mundo de 2026?

O português Jorge Jesus, ex-técnico do Al-Nassr saudita, definiu sua posição em relação a treinar a “Seleção Verde”, após notícias que o associavam à sucessão do grego Georgios Donis, caso a Federação de Futebol decidisse demiti-lo.

Muitas notícias circularam nas últimas horas sobre a demissão de Donis do cargo de técnico da seleção saudita, devido ao fraco desempenho que resultou na eliminação das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Leia também... As repercussões do terremoto nos Estados Unidos... Quem foi o responsável pela surpreendente eliminação da Arábia Saudita da Copa do Mundo?

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Jesus não se opõe a treinar a seleção saudita, mas aguarda a chegada de uma proposta oficial para iniciar as negociações e definir suas exigências.

A fonte esclareceu que o técnico português busca uma nova experiência após o fim de sua passagem pelo Al-Nassr e pode assumir o comando da Seleção Saudita nos próximos dias.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
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Cabo Verde
CPV

Essas notícias surgem apesar de Jesus estar sendo cotado para treinar vários clubes europeus e brasileiros, além da seleção portuguesa, que não pretende renovar o contrato do espanhol Roberto Martínez após a Copa do Mundo.

A seleção saudita conquistou apenas dois pontos na Copa do Mundo nos Estados Unidos, onde empatou com o Uruguai e Cabo Verde, e foi derrotada pela Espanha por 4 a 0, ficando na última posição do Grupo 8.


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