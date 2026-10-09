A imprensa portuguesa revelou a possibilidade de Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, ser alvo de medidas disciplinares em razão de seu desentendimento com o capitão da equipe, Cristiano Ronaldo, em meio à polêmica sobre a forma como o treinador lidou com o craque do time.

Segundo o site português "CM Jornal", o episódio diz respeito ao que foi descrito como uma conduta inadequada de Jesus em relação a Ronaldo durante seu trabalho como treinador da seleção portuguesa.

O relato esclareceu que qualquer análise sobre as atitudes de Jesus só terá início caso seja apresentada uma queixa disciplinar oficial, o que significa que a possibilidade de tomada de medidas contra ele permanece atrelada à existência de uma queixa desse tipo.

O relato não indicou que uma queixa oficial já tenha sido apresentada, tampouco que tenha sido emitida uma decisão de abrir medidas disciplinares contra o treinador, de modo que a questão ainda permanece no campo das possibilidades.

Vale lembrar que Ronaldo entrou em uma grande crise com Jesus, após deixar a concentração da seleção portuguesa 24 horas antes da partida contra a Dinamarca na terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa e, consequentemente, também desfalcou a partida contra a Noruega na quarta rodada. Portugal venceu as duas partidas.

A atitude de Ronaldo veio em protesto às declarações de Jesus na coletiva de imprensa, na qual ele frisou que é o treinador e que tem o direito de deixar qualquer jogador de fora.

Posteriormente, o Dom afirmou que Jesus quebrou sua promessa com ele duas vezes, em um comunicado extenso em que explicou toda a história do ponto de vista do jogador, enquanto o treinador ainda não apresentou sua versão.

Ronaldo também é visto como ameaçado por uma punição da Federação Portuguesa por ter deixado a concentração, que vai desde apenas uma multa financeira até uma suspensão de 6 meses.