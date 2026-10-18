O banco de reservas do Real Madrid se transformou, nos últimos anos, em algo parecido com uma "cadeira elétrica". Depois da decisão de Carlo Ancelotti de deixar o clube para assumir a seleção brasileira, os treinadores se sucederam no comando do Merengue praticamente sem interrupção.

Com a chegada de José Mourinho neste verão, Florentino Pérez, presidente do Merengue, esperava encontrar a faísca necessária para deflagrar uma revolução dentro do time, mas até agora isso não aconteceu da forma esperada.

Mourinho assinou um contrato de três temporadas, até 2029, mas os contratos, à luz do que ocorreu com Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, e até mesmo com o próprio Ancelotti, perdem qualquer valor no Real Madrid se não vierem acompanhados de títulos.

O jornal Sport afirmou: "Diante da busca constante pelo retorno aos pódios, começaram a surgir informações sobre um possível substituto, caso Mourinho fracasse em atingir os objetivos exigidos dele".

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Segundo Sergio Valentín, jornalista que revelou anteriormente o interesse em trazer Mourinho de volta ao Real Madrid, Florentino Pérez informou ao seu círculo mais próximo a identidade do treinador que poderia suceder o português, caso os resultados e o rendimento da equipe não melhorem.

Isso poderia acontecer, por exemplo, se Mourinho não conseguir um resultado positivo no próximo Clássico. E o nome que voltou à tona é o de Didier Deschamps.

Deschamps estava na lista de candidatos durante a última campanha eleitoral, antes de Florentino Pérez decidir apostar em Mourinho, pagando o valor da cláusula para encerrar seu vínculo com o Benfica.

A realização das eleições no mês de junho endureceu o processo de escolha do treinador, já que o clube foi obrigado a descartar técnicos que comandavam seleções participantes da Copa do Mundo.

Deschamps não está atualmente vinculado a nenhuma equipe, depois de encerrar sua participação na Copa do Mundo de 2026 em quarto lugar.

Sua saída do comando da seleção francesa era esperada, assim como a assunção de Zinedine Zidane no cargo em seu lugar.

Zidane, por sua vez, é um nome que apareceu muitas vezes nas listas de candidatos a treinar o Real Madrid, mas decidiu ligar seu futuro à seleção francesa, após duas experiências anteriores no comando da comissão técnica do time merengue.

O interesse do Real Madrid em Deschamps remonta ao mês de abril, quando o jornal L'Équipe revelou que seu nome estava entre os estudados pelo clube, em parte devido à sua relação com o compatriota Kylian Mbappé.

O treinador francês confirmou posteriormente que seu nome realmente apareceu nas listas de candidatos e até tratou o assunto com bom humor, dizendo: "Saí da Juventus em 2007 e, desde então, meu nome esteve presente em praticamente todas as listas de candidatos".

Deschamps não pensa em se aposentar. Depois da Copa do Mundo, ele afirmou que deseja continuar sua carreira como treinador e que analisará as ofertas que receber de clubes e seleções nacionais. Ele também deixou a porta aberta para a possibilidade de assumir o comando de um clube na Espanha.