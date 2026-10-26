Em uma reviravolta surpreendente, poucas horas antes da cerimônia da Bola de Ouro de 2026, uma das maiores estrelas do Barcelona decidiu não viajar à capital britânica, Londres, para comparecer ao aguardado evento, apesar de estar na lista de indicados ao prêmio individual mais importante do mundo do futebol, além de contar com fortes chances na disputa por outro troféu destinado aos melhores jovens talentos.

O programa "El Partidazo de Cope", apresentado por Juanma Castaño na rádio espanhola Cope, revelou que Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona e indicado à Bola de Ouro, não viajará a Londres para comparecer à cerimônia.

De acordo com a jornalista Helena Condis, o jovem zagueiro precisa de descanso e de se afastar do clima, depois de ter encerrado a partida do Clásico contra o Real Madrid sofrendo com uma leve elevação na temperatura corporal.

A decisão surge em um momento marcante, levando em conta a presença de Cubarsí na lista reduzida de indicados à Bola de Ouro, além de sua forte indicação ao prêmio Kopa, concedido ao melhor jovem jogador do mundo.

O zagueiro espanhol havia feito uma temporada excelente com o Barcelona e a seleção de seu país, contribuindo para a conquista da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, além de ter recebido o prêmio de melhor jogador jovem do torneio, reforçando sua posição entre os principais talentos em ascensão do futebol mundial.

Apesar de Cubarsí ser um dos principais candidatos ao prêmio Kopa, sua ausência na cerimônia pode abrir espaço para especulações sobre a identidade do vencedor, especialmente com a presença de seu companheiro Lamine Yamal entre os concorrentes ao mesmo prêmio, depois de tê-lo conquistado nas edições de 2024 e 2025.

A ausência do zagueiro catalão não significa necessariamente a perda de um dos dois prêmios, já que a identidade dos vencedores não foi anunciada oficialmente antes do início da cerimônia, além de o motivo declarado para não viajar estar relacionado à sua necessidade de descanso após sofrer uma leve elevação na temperatura corporal depois do Clásico.

A cerimônia da Bola de Ouro está marcada para a noite desta segunda-feira, 26 de outubro, no London Palladium, em uma edição especial que celebra os 70 anos de criação do prêmio, em meio à expectativa para conhecer a identidade dos vencedores nas diferentes categorias.