Surpresa... Donis revela detalhes da escalação da Arábia Saudita contra a Espanha

Começam a ficar mais claras as linhas gerais da escalação titular que o grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, escalará para o aguardado confronto contra a Espanha, na noite de domingo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Saudita chega ao jogo com grandes ambições, após conquistar um valioso ponto contra o Uruguai na primeira rodada, e busca dar continuidade aos resultados positivos e dar mais um passo rumo à classificação para a próxima fase.

De acordo com o que foi divulgado pela mídia, Donis não pretende fazer grandes alterações na escalação que enfrentou o Uruguai, após ter se mostrado satisfeito com o desempenho coletivo e a disciplina tática demonstrados pelos jogadores durante a partida anterior.

Nos últimos treinos da seleção saudita, Nasser Al-Dossari foi testado no meio-campo ao lado de Abdullah Al-Khaibari e Mohammed Kano, indicando a possibilidade de uma pequena alteração nessa posição para dar mais equilíbrio à equipe diante do poder ofensivo da seleção espanhola.

Essa medida faz parte do esforço da comissão técnica para reforçar a densidade numérica no meio-campo e limitar a capacidade dos jogadores da Espanha de impor seu domínio habitual sobre o andamento da partida e a posse de bola.

As mesmas fontes confirmaram que a escalação titular não sofrerá mais do que uma ou duas alterações em relação à partida anterior, o que reflete a convicção de Donis de que é necessário manter a coesão que a equipe demonstrou contra o Uruguai.

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O técnico grego prefere apostar na estabilidade tática em confrontos importantes como este, especialmente porque a seleção saudita apresentou uma de suas melhores atuações dos últimos anos em termos defensivos e de organização.

Espera-se que Donis tome sua decisão final sobre a escalação titular durante a reunião técnica que antecede a partida, antes de a delegação da seleção se dirigir ao estádio “Mercedes-Benz”, que sediará uma das partidas mais importantes da seleção saudita em sua trajetória na Copa do Mundo.

Escalação prevista da Arábia Saudita contra a Espanha

Goleiro: Mohammed Al-Owais.

Defesa: Saud Abdulhamid – Abdulilah Al-Omari – Hassan Tambakti – Nawaf Bushal.

Meio-campo: Al-Khaibari – Nasser Al-Dossari – Mohammed Kano.

Ataque: Mohammed Abu Al-Shamat – Firas Al-Buraikan – Salem Al-Dossari.