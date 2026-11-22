Compartilhar Siga GOAL no Google

Carlos Espí, atacante do Real Madrid, segue fazendo milagres saindo do banco de reservas, depois de se tornar o jogador com mais gols como reserva nas cinco grandes ligas da Europa nesta temporada, com 4 gols.

Publicidade

Segundo o jornal espanhol "AS", Espí tem uma virtude cuja explicação quase beira o mistério: sua única missão é entrar para salvar o Real Madrid de situações difíceis, algo que ele repetiu diante do Celta de Vigo.

O jornal destacou que o jogador parece ter a providência ao seu lado, sendo o anjo da guarda do projeto do técnico português José Mourinho no clube merengue.

Segundo a publicação, os números de Espí quase entram no terreno do inexplicável: ele marcou seus quatro gols em apenas 73 minutos, uma média de um gol a cada 18 minutos.

Para isso, Espí precisou de apenas 6 finalizações no alvo, de um total de 9 tentativas, das quais poucas passaram ao lado do gol ou foram bloqueadas pelos defensores, conseguindo o máximo com o mínimo.

Publicidade Publicidade

Essa eficiência levanta uma pergunta lógica sobre o motivo de ele não receber mais minutos, questão respondida por Mourinho, que defendeu com convicção sua visão de que Espí é um especialista em situações específicas.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Após a partida contra o Celta, Mourinho disse: "Carlos tem características específicas. Não digo que ele não possa jogar 90 minutos, porque pode, mas o estilo de jogo da equipe depende mais da associação".

E acrescentou: "Ele é um atacante de área, e quando estamos dominando porque o adversário só quer se defender, ele se encaixa nesse tipo de jogo. Ele é assustador ali, tem muita qualidade, ataca o primeiro e o segundo pau e cabeceia muito bem".

Publicidade

Por isso, o treinador português mantém sua aposta atual, afirmando: "A história do futebol está cheia de pessoas que foram decisivas sem jogar muitos minutos".

Mourinho explicou que o plano segue com a satisfação de todas as partes: "Não poderíamos estar mais felizes com ele. Ele não entra em histórias de que precisa jogar mais, está feliz e sabe que tem o respeito do seu treinador e dos companheiros".

Publicidade

Papel de salvador de última hora lhe dá motivação

O "AS" destacou que Mourinho tem defendido a utilização de Espí em momentos decisivos e difíceis, algo que o jogador não contesta. Pelo contrário, ele sente uma grande confiança, que faz com que o papel de último recurso o motive.

Segundo o jornal, a adaptação de Espí a Madri e ao Real Madrid vem sendo a melhor possível, e sua natureza o leva a ter paciência: ele sabia no que estava se metendo quando escolheu o clube merengue e não se arrepende da decisão, pelo contrário, está aproveitando.

Publicidade

A publicação ressaltou que o clube merengue também está aproveitando o jogador, e não apenas a comissão técnica, mas também os escalões diretivos mais altos e até mesmo os recém-chegados.

O atacante de Tavernes de la Valldigna revelou parte desse reconhecimento na zona mista, após seu mais recente milagre: "Rafa Nadal me disse que está muito orgulhoso de mim".

Publicidade

O jornal concluiu que os gols decisivos marcados por Espí não param de render frutos ao Real Madrid.