Segundo o jornal espanhol "AS", Espí tem uma virtude cuja explicação quase beira o mistério: sua única missão é entrar para salvar o Real Madrid de situações difíceis, algo que ele repetiu diante do Celta de Vigo.
O jornal destacou que o jogador parece ter a providência ao seu lado, sendo o anjo da guarda do projeto do técnico português José Mourinho no clube merengue.
Segundo a publicação, os números de Espí quase entram no terreno do inexplicável: ele marcou seus quatro gols em apenas 73 minutos, uma média de um gol a cada 18 minutos.
Para isso, Espí precisou de apenas 6 finalizações no alvo, de um total de 9 tentativas, das quais poucas passaram ao lado do gol ou foram bloqueadas pelos defensores, conseguindo o máximo com o mínimo.
Essa eficiência levanta uma pergunta lógica sobre o motivo de ele não receber mais minutos, questão respondida por Mourinho, que defendeu com convicção sua visão de que Espí é um especialista em situações específicas.
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Após a partida contra o Celta, Mourinho disse: "Carlos tem características específicas. Não digo que ele não possa jogar 90 minutos, porque pode, mas o estilo de jogo da equipe depende mais da associação".
E acrescentou: "Ele é um atacante de área, e quando estamos dominando porque o adversário só quer se defender, ele se encaixa nesse tipo de jogo. Ele é assustador ali, tem muita qualidade, ataca o primeiro e o segundo pau e cabeceia muito bem".
Por isso, o treinador português mantém sua aposta atual, afirmando: "A história do futebol está cheia de pessoas que foram decisivas sem jogar muitos minutos".
Mourinho explicou que o plano segue com a satisfação de todas as partes: "Não poderíamos estar mais felizes com ele. Ele não entra em histórias de que precisa jogar mais, está feliz e sabe que tem o respeito do seu treinador e dos companheiros".
Papel de salvador de última hora lhe dá motivação
O "AS" destacou que Mourinho tem defendido a utilização de Espí em momentos decisivos e difíceis, algo que o jogador não contesta. Pelo contrário, ele sente uma grande confiança, que faz com que o papel de último recurso o motive.
Segundo o jornal, a adaptação de Espí a Madri e ao Real Madrid vem sendo a melhor possível, e sua natureza o leva a ter paciência: ele sabia no que estava se metendo quando escolheu o clube merengue e não se arrepende da decisão, pelo contrário, está aproveitando.
A publicação ressaltou que o clube merengue também está aproveitando o jogador, e não apenas a comissão técnica, mas também os escalões diretivos mais altos e até mesmo os recém-chegados.
O atacante de Tavernes de la Valldigna revelou parte desse reconhecimento na zona mista, após seu mais recente milagre: "Rafa Nadal me disse que está muito orgulhoso de mim".
O jornal concluiu que os gols decisivos marcados por Espí não param de render frutos ao Real Madrid.