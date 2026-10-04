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Surpresa: Cristiano Ronaldo não deixou a concentração de Portugal sozinho

Portugal x Noruega
Portugal
Noruega
Liga das Nações A
C. Ronaldo
Portugal

Quem acompanhou Cristiano Ronaldo após sua saída da concentração de Portugal?

Continuam as discussões sobre as repercussões da saída surpreendente de Cristiano Ronaldo do estágio da seleção de Portugal em Copenhague, na última quarta-feira, após sua crise com o treinador Jorge Jesus.

O jornal "Record" apurou que outro integrante da comissão técnica da seleção portuguesa recebeu instruções imediatas para arrumar as malas e acompanhar Ronaldo após sua saída do estágio da seleção portuguesa.

O jornal português esclareceu que se trata de António Costa, responsável pelo vestiário e pelos equipamentos, que acompanhou Ronaldo após a saída do estágio.

Ronaldo deixou o estágio de Portugal irritado e afirmou, por meio de sua conta nas redes sociais, que tomou essa decisão após a entrevista coletiva do treinador Jesus e na sequência de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa.

Ronaldo garantiu que aguarda o momento adequado para esclarecer os fatos diante do público português e explicar os motivos de sua saída do estágio.

A seleção portuguesa se prepara para enfrentar a Noruega na noite deste domingo, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

A partida contra a Noruega será a segunda que a seleção portuguesa disputa após a saída de Ronaldo, depois de vencer a Dinamarca por 4 a 2 na última quinta-feira.



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