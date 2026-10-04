Surpresa: Cristiano Ronaldo não deixou a concentração de Portugal sozinho

Continuam as discussões sobre as repercussões da saída surpreendente de Cristiano Ronaldo do estágio da seleção de Portugal em Copenhague, na última quarta-feira, após sua crise com o treinador Jorge Jesus.

O jornal "Record" apurou que outro integrante da comissão técnica da seleção portuguesa recebeu instruções imediatas para arrumar as malas e acompanhar Ronaldo após sua saída do estágio da seleção portuguesa.

O jornal português esclareceu que se trata de António Costa, responsável pelo vestiário e pelos equipamentos, que acompanhou Ronaldo após a saída do estágio.

Ronaldo deixou o estágio de Portugal irritado e afirmou, por meio de sua conta nas redes sociais, que tomou essa decisão após a entrevista coletiva do treinador Jesus e na sequência de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa.

Ronaldo garantiu que aguarda o momento adequado para esclarecer os fatos diante do público português e explicar os motivos de sua saída do estágio.

A seleção portuguesa se prepara para enfrentar a Noruega na noite deste domingo, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

A partida contra a Noruega será a segunda que a seleção portuguesa disputa após a saída de Ronaldo, depois de vencer a Dinamarca por 4 a 2 na última quinta-feira.







