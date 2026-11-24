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Começam a surgir os contornos de um movimento que pode mudar os planos ofensivos do Real Madrid para a próxima temporada. Novos indícios apontam para uma possível transferência do norueguês Erling Haaland para o Santiago Bernabéu, em um negócio que talvez não seja tão impossível do ponto de vista financeiro quanto se imaginava, mas que coloca José Mourinho diante de um grande dilema sobre o futuro de uma das principais estrelas do clube merengue.

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O site espanhol “Defensa Central” revelou que o jornalista Rubén Cañizares, correspondente da rede “ABC”, falou sobre novidades surpreendentes no caso Haaland durante participação ao lado de Rubén Martín em seu canal no YouTube. Segundo ele, as pessoas próximas ao atacante norueguês, a começar pelo pai, querem que ele se transfira para o Real Madrid e trabalham para facilitar esse passo.

Ele indicou ainda que a multa rescisória prevista no contrato do jogador com o Manchester City é bem mais baixa do que as estimativas que circulam, ficando entre 100 e 150 milhões de euros.

A notícia ganha importância especial diante do enorme contrato que Haaland assinou com o Manchester City em janeiro de 2025, válido por nove anos, que era visto como uma forte garantia da permanência do atacante norueguês no Etihad Stadium por muito tempo.

O cenário, porém, mudou com a saída de Pep Guardiola, a chegada de Enzo Maresca ao comando técnico e a queda de rendimento do time inglês, que não vence há 4 jogos na Premier League. Isso reabriu as especulações sobre o futuro de sua principal estrela e a possibilidade de ele viver uma nova experiência fora da Inglaterra.

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Para Cañizares, a ida de Haaland para o Real Madrid seria uma surpresa bombástica. O jornalista destacou que o pai do jogador já visitou mais de uma vez o camarote VIP do Santiago Bernabéu e que seu interesse pelo clube merengue não é de agora.

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Ele acrescentou que as pessoas próximas ao jogador consideram que o Real Madrid segue na direção que desejam para o futuro do atacante norueguês. Ao mesmo tempo, porém, admitiu ser difícil imaginá-lo no elenco atual, já que o time conta com um grupo ofensivo repleto de nomes de peso, difíceis de deixar fora dos planos como titulares.

O maior dilema para Mourinho é como encaixar Haaland ao lado de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Yan Diomande. Na visão do jornalista espanhol, escalar essas quatro estrelas junto com o atacante norueguês em uma mesma formação parece impossível, tanto técnica quanto taticamente.

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Segundo ele, o próprio Haaland não se imagina chegando a um time com tantos nomes de peso sem que haja mudanças no elenco. Cañizares deu a entender que a concretização do negócio pode exigir o sacrifício de uma das peças ofensivas atuais, em vez de uma tentativa de reunir todas as estrelas em um mesmo sistema.

Nesse contexto, Cañizares levantou especulações sobre uma possível ligação entre o negócio e o futuro de Vinícius, ao insinuar que o brasileiro pode ser o nome visado para a mudança. Para ele, uma leitura dos elementos que cercam o caso revela a identidade da estrela que poderia abrir espaço para Haaland.

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O cenário fica ainda mais delicado porque Vinícius renovou seu contrato com o Real Madrid até 2032, o que torna sua saída uma decisão extremamente complexa, tanto do ponto de vista esportivo quanto contratual, sobretudo por ele ser um dos principais pilares do projeto ofensivo do clube merengue.

A ideia de contratar Haaland não é nova nos bastidores do Real Madrid. O empresário espanhol Enrique Riquelme já havia incluído o nome do atacante entre as promessas que fez durante sua campanha eleitoral à presidência do clube no verão passado, antes que pessoas próximas ao jogador, entre elas sua empresária, Rafaela Pimenta, negassem a existência de negociações para a transferência.