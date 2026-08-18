Os treinos coletivos do Manchester United contaram com o retorno da dupla Benjamin Sesko e Matthijs de Ligt em plenas condições, poucas horas antes do início das disputas da Premier League, dando à comissão técnica um grande impulso moral na fase final de preparação.

A participação do zagueiro holandês De Ligt na sessão de treinos completa aconteceu pela primeira vez desde que passou por uma cirurgia nas costas no último mês de maio, em decorrência da lesão que sofreu em novembro do ano passado.

De Ligt havia se limitado a participar apenas dos primeiros 15 minutos dos treinos da equipe em Dublin na semana passada, sabendo-se que estava ausente do United desde 30 de novembro e ficou privado de participar da fase final da Copa do Mundo.

Por sua vez, o atacante Benjamin Sesko esteve ausente das partidas do período preparatório por conta de sua recuperação de uma lesão na parte inferior da perna, mas os corredores do clube são tomados por otimismo quanto à possibilidade de sua presença na lista da equipe que enfrentará o Hull City no próximo sábado, na abertura da temporada.

Sesko apresentou um nível forte durante a sessão desta terça-feira pela manhã, depois de ter realizado treinos individuais no gramado em várias ocasiões ao longo do verão, superando a lesão que o afastou das três últimas partidas do United na temporada passada.

Em contrapartida, os treinos registraram a ausência do meio-campista Mason Mount após ter sofrido uma contusão em decorrência de uma pisada em seu pé durante o confronto com o Paris Saint-Germain, que terminou em empate por 1 a 1 em Estocolmo.

Fontes de dentro do clube confirmaram, segundo o jornal britânico "The Sun", que a ausência de Mount ocorreu como medida de precaução, embora ele já tivesse ficado de fora dos últimos amistosos da equipe sob o comando do treinador Michael Carrick, diante do Leeds United e do Milan.

No âmbito das transferências, o Manchester United ainda pretende fechar novos negócios antes do encerramento da janela de verão, tendo como alvo a contratação de pelo menos dois jogadores. O clube estuda diversas opções para reforçar a posição de lateral-esquerdo, sendo Lewis Hall a opção preferida da direção, além do desejo de contratar um volante de destaque para reforçar o poder ofensivo ao lado dos recém-chegados Youri Tielemans e Andrey Santos.