Surpresa: a Justiça espanhola controla a decisão de punir o Barcelona

A União das Associações Europeias de Futebol confirmou nesta quinta-feira que recebeu do Real Madrid uma grande quantidade de documentos relacionados à investigação em curso sobre seu rival tradicional, o Barcelona, no caso Negreira.

Em um comunicado breve divulgado pela UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, a entidade esclareceu que os inspetores de ética e disciplina da UEFA também receberam esses novos documentos, e que vão avaliá-los no âmbito de sua análise em curso.

O jornal "Mundo Deportivo" relatou que o caso Negreira veio a público em 15 de fevereiro de 2023, depois que a Rádio Barcelona, pertencente à rede Cadena SER, revelou a existência de uma investigação do Ministério Público sobre irregularidades ligadas às declarações de Enríquez Negreira perante a Receita Federal.

A UEFA havia aberto em 2023 um procedimento preliminar para reunir informações, e esse procedimento não foi encerrado até o momento, depois que a UEFA considerou necessário conhecer primeiro a decisão criminal proferida no caso perante a Justiça espanhola, por entender que o assunto é da competência de uma instância judicial superior.

O Barcelona já havia fornecido todas as informações solicitadas pela UEFA, que designou dois inspetores para acompanhar o caso.

Neste caso, a UEFA não tomará nenhuma decisão sobre eventuais punições disciplinares contra o clube catalão, a menos que fique comprovada, perante a Justiça espanhola, a existência de corrupção esportiva.

Como esclareceu a UEFA em seu comunicado divulgado nesta quinta-feira, a entidade acrescentará os documentos do Real Madrid aos documentos que já tinha em mãos.

A UEFA tinha diante de si duas outras opções, mas as descartou: abrir um novo processo ou se afastar do caso.

No Barcelona, prevalece um clima de tranquilidade em relação ao assunto, depois de ficar claro que a UEFA se limitou a acrescentar os documentos do Real Madrid ao processo que já havia aberto anteriormente.



