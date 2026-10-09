Superou Tchouaméni: o que Mourinho reserva para a joia do Real Madrid?

José Mourinho não tem mais motivos para adiar o teste de Thiago Pitarch, depois que o jovem meio-campista recuperou sua condição física e provou sua capacidade de competir. Após o Real Madrid barrar sua saída durante o verão, a decisão agora está nas mãos do treinador português, que precisa definir o papel do jogador formado na base em seu projeto, especialmente com a busca contínua pela combinação ideal para o meio-campo.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o Fulham, comandado por Arbeloa, tentou contratar Pitarch até os últimos momentos da janela de transferências, mas o Real Madrid recusou a proposta, diante da confiança de Mourinho no jogador e de seu desejo de mantê-lo.

Apesar de Pitarch não estar oficialmente registrado no elenco principal, Mourinho demonstrou claro interesse em utilizá-lo. Após se recuperar da lesão no joelho que o afastou da pré-temporada, o jogador aproveitou a pausa para recuperar sua condição física e disputou quatro partidas, três com o Real Madrid Castilla e uma com a seleção da Espanha sub-20.

Nas últimas três semanas, Pitarch participou de 288 minutos, superando Aurélien Tchouaméni, que disputou 189 minutos, e ficando a apenas um minuto de Bernardo Silva, que jogou 289 minutos, segundo os números apresentados no relatório.

Com o problema da condição física resolvido, chegou a hora de definir o lugar de Pitarch nos planos de Mourinho, principalmente porque o treinador ainda não encontrou a combinação adequada na dupla de volantes. O treinador português testou as opções disponíveis nessa posição, com exceção de Pitarch, que pode representar a peça que falta em um meio-campo que ainda busca equilíbrio e estabilidade.

Mourinho tem motivos suficientes para dar uma nova chance ao jogador, depois de acompanhar de perto seu bom desempenho com o elenco principal na última temporada. Apesar de defini-lo como um talento bruto, ele elogiou seu potencial, brincando: "Thiago tem muito potencial, mas eu digo a ele que suas pernas são como as minhas, e que ele precisa trabalhá-las".

A ascensão de Pitarch com o elenco principal começou sob o comando de Arbeloa, quando participou pela primeira vez diante do Benfica no jogo de ida das oitavas de final, antes de aparecer na partida de volta e firmar-se gradualmente.

E não parou por aí, pois o jogador passou a estar presente em grandes jogos contra o Manchester City e o Bayern Munich, além do dérbi de Madri, confirmando que é capaz de lidar com a pressão apesar de sua pouca idade.

Com a saída de Arbeloa, o futuro de Pitarch parecia incerto entre permanecer no elenco principal e retornar ao Castilla, mas Mourinho insistiu em sua permanência, e agora precisa transformar essa decisão em uma oportunidade real dentro de campo.

Mourinho manteve Pitarch quando a saída era uma opção em pauta, e agora chegou a hora do verdadeiro teste. O confronto com o Villarreal pode ser a primeira etapa em que o treinador português revelará a dimensão do papel que aguarda o jovem meio-campista.