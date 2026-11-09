O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, foi premiado como o melhor treinador do Campeonato Espanhol no mês de outubro, após um mês perfeito no qual a equipe merengue conquistou aproveitamento máximo em suas partidas na competição.

De acordo com o anúncio oficial da LaLiga, a premiação de Mourinho veio após disputa com Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, e Pellegrino Matarazzo, treinador da Real Sociedad, levando o treinador português a conquistar o prêmio pela primeira vez na atual temporada.

A premiação não foi apenas uma recompensa por uma sequência de vitórias, mas veio depois de Mourinho conduzir o Real Madrid à vitória no confronto do clássico diante do Barcelona, comandado pelo alemão Hansi Flick, somando a equipe a superioridade sobre seu rival tradicional à obtenção de resultados perfeitos ao longo do mês.

A principal vitória do Real Madrid em outubro foi o triunfo sobre o Barcelona por 2 a 1 no estádio "Spotify Camp Nou", no dia 25 de outubro, pela décima rodada da LaLiga.

Mourinho conseguiu conduzir sua equipe a decidir o confronto depois que Kylian Mbappé marcou os dois gols do time merengue aos 41 e aos 87 minutos, enquanto Raphinha fez o único gol dos donos da casa aos 61 minutos.

A vitória não foi apenas três pontos na corrida do campeonato, pois também encerrou a sequência perfeita do Barcelona, depois que o time catalão havia vencido suas nove primeiras partidas na competição, antes de sofrer sua primeira derrota diante do Real Madrid.

A disputa pelo prêmio teve uma forte concorrência, especialmente porque Simeone, por sua vez, fez um mês perfeito com o Atlético de Madrid, conquistando três vitórias consecutivas sobre o Alavés por 2 a 1, o Espanyol por 1 a 0 e o Deportivo La Coruña pelo mesmo placar.

Pellegrino Matarazzo, treinador da Real Sociedad, também entrou na lista de indicados depois de conduzir sua equipe a três vitórias igualmente, sobre o Deportivo La Coruña por 3 a 2, o Málaga por 5 a 2 e o Levante por 2 a 1.

Assim, disputaram três treinadores que obtiveram, cada um, aproveitamento máximo em suas partidas no campeonato durante outubro, mas Mourinho garantiu o prêmio na votação final, beneficiando-se dos resultados contundentes do Real Madrid, encabeçados pela preciosa vitória no clássico.

As três vitórias reforçaram a posição do Real Madrid na corrida pelo título do Campeonato Espanhol, depois de superar o Villarreal por 1 a 0 e, em seguida, atropelar o Sevilla por 4 a 1, antes de encerrar o mês derrubando o Barcelona em seus domínios.

A vitória sobre o Barcelona, em especial, teve importância redobrada, pois ajudou o Real Madrid a reduzir a diferença para o rival catalão a três pontos e a acirrar a disputa pela liderança da LaLiga.