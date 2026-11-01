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Hussein Hamdy
Traduzido por

Superando Adeyemi e Gordon: Ezzalzouli envergonha o Barcelona com sua grande atuação pelo Betis

A. Ezzalzouli
K. Adeyemi
A. Gordon
Bétis
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Um talento excepcional negligenciado pelo Barça

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O Barcelona desperdiçou o talento do marroquino Abde Ezzalzouli por 7,5 milhões de euros, em uma negociação que pode privá-lo de obter grandes ganhos financeiros, apesar das atuações destacadas que o jogador vem apresentando pelo Real Betis, depois de se tornar um dos principais astros do clube andaluz graças às suas habilidades individuais e à sua influência nas partidas, sobretudo na Liga dos Campeões da Europa.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Real Betis, comandado pelo técnico Manuel Pellegrini, vive o melhor início de sua história, depois de ocupar uma posição de destaque na tabela de classificação do Campeonato Espanhol e manter sua campanha invicta na Liga dos Campeões da Europa, com aproveitamento perfeito ao conquistar 9 pontos nas 3 primeiras partidas.

Ezzalzouli é um dos principais responsáveis por esse brilho, graças às suas atuações destacadas pelo lado esquerdo e à sua capacidade excepcional de superar os adversários em confrontos individuais, além de seu esforço defensivo na recuperação da bola, apresentando um modelo de jogador que une talento e entrega.

A história de Ezzalzouli com o Barcelona começou no verão de 2021, quando o jovem jogador marroquino chamou a atenção graças às suas habilidades e à sua capacidade de jogar com o pé esquerdo, durante sua passagem pelo Hércules na Segunda Divisão "B", levando o clube catalão a decidir acompanhá-lo, aproveitando-se da capacidade de Ramón Planes de descobrir talentos promissores.

Ezzalzouli chegou à Espanha ainda cedo, acompanhado dos pais, e começou sua carreira futebolística nas categorias de base do Hércules, antes de atuar como titular pela equipe principal aos dezoito anos de idade, no estádio Rico Pérez.

O jogador recebeu avaliações positivas dos olheiros do Barcelona, levando o clube a fechar sua contratação no último dia do mercado de transferências do verão de 2021, após pagar a multa rescisória de seu contrato, no valor de dois milhões de euros.

Ezzalzouli juntou-se à equipe B do Barcelona, mas suas boas atuações logo lhe deram a oportunidade de aparecer na equipe principal, já que disputou sua primeira partida no Campeonato Espanhol no dia 30 de outubro de 2021, diante do Deportivo Alavés, sob o comando de Sergi Barjuán, que assumiu o treino da equipe por um breve período entre a saída de Ronald Koeman e a chegada de Xavi Hernández.

Na mesma temporada, o jogador marroquino transferiu-se para o Osasuna por empréstimo na segunda metade da temporada, deixando uma boa impressão graças às suas atuações.

O Real Betis aproveitou a grave crise econômica pela qual o Barcelona passava para contratar Ezzalzouli por 7,5 milhões de euros, com o clube catalão mantendo o direito de recompra do jogador por 20 milhões de euros até 2024 e 25 milhões de euros em 2025.

O acordo também previa que o Barcelona ficaria com 50% do valor de qualquer venda futura do jogador por parte do Real Betis, antes de a saída precoce do brasileiro Vitor Roque reduzir esse percentual para 20%.

Segundo essas cláusulas, caso algum clube decida acionar a multa rescisória do contrato de Ezzalzouli, de 60 milhões de euros, o Barcelona receberá apenas 12 milhões de euros do valor da negociação, que corresponde à sua parcela de 20% do valor da multa rescisória.

Isso significa que o retorno potencial para o clube catalão será muito inferior às quantias pagas por outros clubes para contratar jogadores que apresentam atuações destacadas.

A comparação com as transferências de Anthony Gordon e Karim Adeyemi evidencia a dimensão da diferença, já que o Newcastle pagou mais de 70 milhões de euros para contratar Gordon no verão atual, enquanto a transferência de Adeyemi do Borussia Dortmund custou 24 milhões de euros, ou seja, o dobro do valor que o Barcelona poderá receber caso Ezzalzouli saia pelo valor de sua multa rescisória.

Apesar do nível destacado apresentado por Gordon e Adeyemi, o Mundo Deportivo considera que nenhum deles supera Ezzalzouli em termos de qualidade individual, algo que o jogador marroquino demonstrou durante suas participações na Liga dos Campeões da Europa, tornando-se um dos astros mais queridos pela torcida do Real Betis no estádio La Cartuja.

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