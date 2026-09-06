Super hat-trick ameaça Hamza Abdul Karim: novo concorrente esquenta o ataque do Barcelona

O Barcelona Atlètic começou sua caminhada na segunda divisão com uma estreia arrasadora, ao golear o Nàxara por 5 a 0, em uma partida na qual o atacante Ignasi Cuerr roubou a cena ao marcar 4 gols, anunciando-se cedo como um dos principais concorrentes à posição de centroavante no time reserva.

O Barcelona Atlètic precisou de apenas 20 segundos para abrir o placar, depois que Aziz conduziu um contra-ataque rápido e deu um passe decisivo para Cuerr, que o converteu com maestria no primeiro gol da equipe na temporada, antes de o atacante espanhol seguir brilhando e acrescentar mais 3 gols, encerrando a primeira rodada com um "super hat-trick" de 4 gols de uma só vez.

Esse brilho precoce coloca Hamza Abdelkarim diante de uma forte concorrência dentro do Barcelona Atlètic, sobretudo porque o atacante egípcio faz parte dos planos do time reserva, além de também estar ligado ao time principal, o que faz do brilho de Cuerr dessa forma uma nova carta que pode influenciar a ordem das opções ofensivas no próximo período.