O português João Félix, astro do Al-Nassr, seguiu escrevendo história com o clube, ao liderá-lo rumo à vitória sobre o Al-Faisaly, pelo placar de 5 a 3, na partida que reuniu as duas equipes pela 12ª rodada da liga Roshn.

O Al-Nassr chegou aos 28 pontos, na segunda colocação, empatado com o Al-Qadisiyah, líder provisório, e atrás de ambos vem o Al-Hilal, com 27 pontos.

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João Félix conseguiu participar dos quatro primeiros gols do Al-Nassr no confronto contra o Al-Khaleej, marcados pelo brasileiro Ângelo Gabriel e pelos três gols de seu compatriota Cristiano Ronaldo.

Esta é a primeira vez na carreira de João Félix em que ele consegue registrar um super hat-trick de assistências, após as atuações impressionantes que apresentou nas competições da atual temporada.

Segundo a rede de estatísticas de futebol "Opta", João Félix se tornou o segundo jogador a dar quatro passes decisivos em uma única partida da liga dos profissionais desde a temporada 2011-2012, desde que Moussa Diaby, ex-jogador do Al-Ittihad, alcançou esse número contra o Al-Wehda em setembro de 2024.

O veterano astro português elevou seu número para 13 participações em gols em 13 partidas que disputou nesta temporada nas diversas competições locais e continentais.