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Uma reportagem catalã afirma que o árbitro César Soto Grado foi claramente condescendente com os jogadores do Real Madrid na súmula da partida entre o time merengue e o Deportivo Alavés, pela 14ª rodada de LaLiga.

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A avaliação vem após os protestos registrados no fim da partida, que poderiam ter resultado em punições mais severas para vários jogadores do time merengue, além do técnico português José Mourinho.

De acordo com o jornal catalão "Mundo Deportivo", a súmula do árbitro revela um cenário completamente diferente das queixas feitas por José Mourinho contra a arbitragem, já que mostra condescendência no tratamento dado ao Real Madrid, tanto em relação ao comportamento do treinador português durante o jogo quanto às reações de vários jogadores merengues após o apito final.

"No caso de José Mourinho, o árbitro mostrou o cartão amarelo para ele aos 44 minutos de jogo e escreveu que o motivo foi ‘protestar com palavras, atos ou gestos contra uma das minhas decisões’", publicou o jornal.

"O árbitro fez vista grossa para a reação imediata do treinador português após receber o cartão, uma atitude que poderia ter lhe custado a expulsão", acrescentou.

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"Os minutos que se seguiram ao fim da partida também foram marcados por protestos intensos, pouco depois de o árbitro voltar atrás na marcação de um pênalti a favor de Jude Bellingham", prosseguiu a publicação.

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Seis jogadores cercaram o árbitro no círculo central, o que obrigou Mejía Dávila, delegado do Real Madrid no estádio e ex-árbitro, a entrar no gramado.

O grupo era formado por Bernardo Silva, Carlos Espí, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, aos quais se juntaram depois Arda Güler e Thibaut Courtois.

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Apesar de todos esses protestos, o árbitro mostrou o cartão amarelo apenas para o português Bernardo Silva.

Sobre essa advertência, a súmula registra: "Protestar com palavras contra uma das minhas decisões".

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O jornal ressaltou que, diante da natureza da situação, o árbitro poderia ter distribuído mais cartões amarelos e até mesmo expulsado algum jogador.

Duro golpe na briga pelo título

O Real Madrid sofreu um duro golpe na briga pelo título do Campeonato Espanhol ao perder em casa para o Deportivo Alavés por 2 a 1, desperdiçando a chance de se aproximar da liderança da tabela.

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A derrota encerrou uma sequência de 10 vitórias consecutivas do Real Madrid em todas as competições e foi também o primeiro revés do time em seus domínios na atual temporada, um resultado que aumentou a pressão sobre José Mourinho, sobretudo com a queda de rendimento da equipe na disputa pela ponta.

O Alavés soube aproveitar os erros defensivos dos donos da casa: Toni Martínez abriu o placar aos 22 minutos, após interceptar um recuo errado de Dean Huijsen para o goleiro Thibaut Courtois, e Ángel Pérez ampliou aos 61.

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O Real Madrid tentou reagir nos minutos finais, e Kylian Mbappé chegou a descontar, mas as investidas do time não resultaram no gol de empate, e o Alavés deixou o Santiago Bernabéu com uma vitória preciosa.

Após a partida, Mourinho assumiu a responsabilidade pela derrota e afirmou que faltou vigor físico à sua equipe, que não conseguiu lidar como deveria com o esquema defensivo adotado pelo adversário.

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O treinador explicou que o Alavés fechou os espaços para seus jogadores e apostou em transições ofensivas rápidas, o que dificultou a tarefa de furar a defesa e chegar à grande área.

O técnico português também reconheceu que suas decisões durante o jogo não tiveram o efeito esperado, especialmente as substituições feitas para tentar aumentar a eficiência ofensiva, e avaliou que seu time ficou com a bola por longos períodos, mas não teve capacidade de transformar a posse em chances reais.