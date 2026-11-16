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Suíça x Escócia: horário do jogo

Liga das Nações B - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Sitterstadion

A Suíça recebe a Escócia na segunda-feira, no Sitterstadion, em St. Gallen, pela última rodada do Grupo 1 da Liga B da UEFA Nations League.

Para a equipe de Murat Yakin, a partida é um encerramento à altura de uma campanha forte: a seleção suíça já garantiu o acesso à Liga A e chega ao jogo na liderança do grupo. O empate por 0 a 0 na Eslovênia foi suficiente para confirmar a promoção antecipadamente.

Yakin anunciou que fará mudanças na escalação para dar uma oportunidade aos jogadores que tiveram poucos minutos nesta data Fifa. A estrutura básica da equipe, porém, deve ser mantida.

A situação da Escócia é diferente. Sébastien Pocognoli viaja a St. Gallen após um resultado positivo: os escoceses venceram a Macedônia do Norte por 2 a 1 na última partida e querem aproveitar o embalo.

Scott McTominay volta ao elenco após uma cirurgia cardíaca, um reforço importante para o meio-campo. Andy Robertson está perto de um marco histórico e pode fazer sua 102ª partida pela seleção, igualando o recorde de longa data de Kenny Dalglish.

Pocognoli também trabalha no planejamento do elenco para o futuro: o treinador belga entrou em contato com jogadores de dupla nacionalidade, como Archie Gray e Hayden Hackney, para tentar convencê-los a defender a Escócia.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir ao jogo ao vivo.

Assuntos da semana: como chegam Suíça e Escócia?

A Suíça chega à partida com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A seleção suíça passou em branco no empate por 0 a 0 na Eslovênia, mas, antes disso, marcou 12 gols em quatro partidas e sofreu apenas um. Nesse período, venceu a Escócia por 3 a 0 e bateu a Macedônia do Norte duas vezes pelo mesmo placar.

A Escócia soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado positivo mais recente foi o triunfo por 2 a 1 sobre a Macedônia do Norte; antes, perdeu por 2 a 1 para a Eslovênia e por 3 a 0 para a Suíça. Nesse período, marcou cinco gols e sofreu seis.

Suíça x Escócia: escalações

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