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Liga das Nações B
team-logoSuíça
Sitterstadion
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Suíça x Escócia hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e pelo streaming?

Suíça e Escócia se enfrentam pela Liga B da UEFA Nations League. Saiba quem transmite a partida hoje ao vivo na TV e pelo streaming.

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Suíça x Escócia: horário do jogo

crest
Liga das Nações B - Rodada 6
Sitterstadion

A Suíça recebe a Escócia na segunda-feira, no Sitterstadion, em St. Gallen, pela última rodada do Grupo 1 da Liga B da UEFA Nations League.

Para a equipe de Murat Yakin, a partida é um encerramento à altura de uma campanha forte: a seleção suíça já garantiu o acesso à Liga A e chega ao jogo na liderança do grupo. O empate por 0 a 0 na Eslovênia foi suficiente para confirmar a promoção antecipadamente.

Yakin anunciou que fará mudanças na escalação para dar uma oportunidade aos jogadores que tiveram poucos minutos nesta data Fifa. A estrutura básica da equipe, porém, deve ser mantida.

A situação da Escócia é diferente. Sébastien Pocognoli viaja a St. Gallen após um resultado positivo: os escoceses venceram a Macedônia do Norte por 2 a 1 na última partida e querem aproveitar o embalo.

Scott McTominay volta ao elenco após uma cirurgia cardíaca, um reforço importante para o meio-campo. Andy Robertson está perto de um marco histórico e pode fazer sua 102ª partida pela seleção, igualando o recorde de longa data de Kenny Dalglish.

Pocognoli também trabalha no planejamento do elenco para o futuro: o treinador belga entrou em contato com jogadores de dupla nacionalidade, como Archie Gray e Hayden Hackney, para tentar convencê-los a defender a Escócia.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir ao jogo ao vivo.

Assuntos da semana: como chegam Suíça e Escócia?

A Suíça chega à partida com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A seleção suíça passou em branco no empate por 0 a 0 na Eslovênia, mas, antes disso, marcou 12 gols em quatro partidas e sofreu apenas um. Nesse período, venceu a Escócia por 3 a 0 e bateu a Macedônia do Norte duas vezes pelo mesmo placar.

A Escócia soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado positivo mais recente foi o triunfo por 2 a 1 sobre a Macedônia do Norte; antes, perdeu por 2 a 1 para a Eslovênia e por 3 a 0 para a Suíça. Nesse período, marcou cinco gols e sofreu seis.

SUÍ

SUÍ - Sequência

MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
SVN
E0-0
Gol marcado (sofrido)
11/1
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SCO

SCO - Sequência

SVN
E0-0
SUÍ
D0-3
MKD
V0-2
SVN
D1-2
MKD
V2-1
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Suíça x Escócia: escalações

Escalações de Suíça x Escócia

3-4-3
Suíça crest
Suíça
SUÍ
Formação
Escócia crest
Escócia
SCO
3-4-1-2
Y. MvogoY. MvogoE. CoemertE. CoemertA. BajramiA. BajramiN. ElvediN. Elvediteam-logoI. SchmidtA. JashariA. JashariR. FreulerR. FreulerZ. AthekameZ. Athekameteam-logoA. SanchesS. BalletS. Balletteam-logoW. BoteliA. GunnA. GunnK. TierneyK. TierneyL. GrahamL. GrahamR. PorteousR. PorteousA. RobertsonA. RobertsonL. FergusonL. FergusonA. HickeyA. HickeyJ. McGinnJ. McGinnB. GilmourB. GilmourO. McBurnieO. McBurnieS. McTominayS. McTominay
Escócia crest
Escócia
SCO
3-4-3
Suíça

Time titular

Escócia

Reservas

Técnico

  • M. Yakin
  • Sébastien Pocognoli
Suíça

Lesões e suspensões

Escócia

Nenhum jogador afastado

Suíça x Escócia: retrospecto recente

SUÍ

SUÍ - Sequência

MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
SVN
E0-0
Gol marcado (sofrido)
11/1
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SCO

SCO - Sequência

SVN
E0-0
SUÍ
D0-3
MKD
V0-2
SVN
D1-2
MKD
V2-1
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Suíça x Escócia: histórico de confrontos diretos

Confrontos

SuíçaEmpateEscócia
2
1
0
Liga das Nações B
Escócia badge
Escócia
SCO
0
Suíça badge
Suíça
SUÍ
3
FJ
Eurocopa
Escócia badge
Escócia
SCO
1
Suíça badge
Suíça
SUÍ
1
FJ
Amistosos
Escócia badge
Escócia
SCO
1
Suíça badge
Suíça
SUÍ
3
FJ
7Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram2/3

Suíça x Escócia: classificações

UEFA Nations League B Grp. 1

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
SuíçaSuíçaSUÍ
6420111+1014
E
E
V
V
V
2
EslovêniaEslovêniaSVN
623153+29
E
E
V
D
V
3
EscóciaEscóciaSCO
622256-18
E
V
D
V
D
4
Macedônia do NorteMacedônia do NorteMKD
6015112-111
E
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento
Play-off do Rebaixamento

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