Andriy Lunin se vê diante de uma nova oportunidade para provar sua capacidade em um dos confrontos mais difíceis que qualquer goleiro pode enfrentar, depois que as circunstâncias impuseram uma mudança forçada nos planos do Real Madrid antes do aguardado duelo contra o Barcelona.

O Real Madrid anunciou, neste domingo, a ausência de seu goleiro belga Thibaut Courtois no Clássico, marcado para ser disputado na décima rodada do Campeonato Espanhol, por ele apresentar sintomas de gripe, com Ilya Fvolushyn ocupando seu lugar na lista da partida.

Com a ausência de Courtois, as atenções se voltam para o goleiro ucraniano Lunin, que deve assumir a proteção do gol do time merengue no confronto contra o Barcelona no estádio Camp Nou, em um teste diferente dos duelos anteriores que ele disputou contra o rival catalão.

4 partidas contra o Barcelona

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Segundo dados do site Transfermarkt, Lunin disputou 4 partidas contra o Barcelona com a camisa do Real Madrid, sendo 3 partidas no Campeonato Espanhol e uma partida na Supercopa da Espanha.

O goleiro ucraniano conquistou 3 vitórias contra uma derrota, e suas redes foram balançadas 8 vezes ao longo desses confrontos, um saldo que lhe dá um histórico positivo em termos de resultados antes do aguardado Clássico.

Vitórias em Madri e na Arábia Saudita, e uma derrota humilhante

As participações de Lunin contra o Barcelona no Campeonato Espanhol começaram no dia 16 de outubro de 2022, quando o Real Madrid venceu pelo placar de 3 a 1, e então o goleiro ucraniano voltou a participar do Clássico de 21 de abril de 2024, que terminou com a vitória merengue pelo placar de 3 a 2.

E na final da Supercopa da Espanha no dia 14 de janeiro de 2024, Lunin esteve presente na grande vitória do Real Madrid sobre seu rival tradicional pelo placar de 4 a 1, conquistando sua terceira vitória nos quatro confrontos.

Já a única derrota veio em 26 de outubro de 2024, quando o Real Madrid caiu em seu próprio estádio diante do Barcelona por um sonoro 4 a 0.

Camp Nou: um novo desafio para Lunin

O confronto de hoje carrega um desafio adicional para o goleiro ucraniano, já que as quatro partidas que ele disputou contra o Barcelona ocorreram todas fora do estádio Camp Nou; três delas no estádio Santiago Bernabéu, e uma na final da Supercopa da Espanha, que foi disputada na Arábia Saudita.

Dessa forma, o confronto de hoje será uma oportunidade para Lunin passar por um novo teste no ambiente do estádio do Barcelona, numa tentativa de manter seu histórico positivo de resultados diante do time catalão.

A importância da missão aumenta em razão da situação dos dois times na tabela do Campeonato Espanhol; o Barcelona entra no duelo como líder com 27 pontos, contra 21 pontos do Real Madrid, que ocupa a terceira posição, o que confere ao Clássico uma importância adicional na disputa pelo topo.