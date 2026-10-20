Uma reportagem da imprensa afirmou, nesta terça-feira, que a inteligência artificial já definiu sua escolha para o candidato favorito à Bola de Ouro de 2026.

O site "Foot Mercato" afirmou que, de acordo com as previsões da empresa francesa "Affisia", especializada em dados e inteligência artificial, Lamine Yamal lidera a lista de candidatos com 23% para vencer o prêmio, à frente de Harry Kane (21%) e Kylian Mbappé (19%).

Rodri e Lionel Messi completam as cinco primeiras posições com 19% e 18%, respectivamente.

Para determinar essa classificação, o modelo combina o desempenho individual e coletivo, a cobertura midiática dos jogadores e os padrões de votação anteriores.



A empresa se baseia em um modelo preditivo apoiado em um algoritmo de classificação chamado "floresta aleatória", que compara diferentes cenários usando dados de seu próprio índice de jogadores.

A empresa afirma que identificou os cinco primeiros jogadores na lista dos cinco melhores da edição de 2025, vencida por Ousmane Dembélé, e também se gaba de uma taxa de precisão de 75% para a Copa do Mundo de 2026.

Em um ano dominado pela Copa do Mundo, a inteligência artificial coloca a estrela em ascensão do Barcelona na liderança, sem lhe garantir a conquista do título.