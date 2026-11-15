"Sua chegada é questão de tempo": Arsenal estende o "tapete vermelho" para estrela do Real Madrid

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O Arsenal segue com suas movimentações para contratar o astro do Real Madrid, colocando-o no topo de suas prioridades para reforçar a posição de ponta-esquerda, em meio a um otimismo crescente dentro do clube londrino quanto à possibilidade de concretizar o negócio.

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O site "Football Transfers" revelou que os dirigentes do Arsenal estão cada vez mais convencidos de sua capacidade de atrair o brasileiro Vinícius Júnior, a ponto de algumas fontes próximas ao clube tratarem sua transferência como uma questão de tempo, mais do que uma mera possibilidade em discussão.

Essa confiança se baseia nas tentativas anteriores de contratar o jogador e na crença, dentro do clube, de que o projeto esportivo que oferece ainda é capaz de convencê-lo a viver uma nova experiência na Premier League.

O Arsenal havia tentado a contratação do atacante brasileiro durante a última janela de transferências de verão, mas não conseguiu convencê-lo a deixar o Real Madrid, depois que ele preferiu permanecer na capital espanhola e concordou em assinar um novo contrato que se estende até 2032.

Apesar do fracasso da tentativa, o clube londrino não partiu para a contratação de um substituto que não o convencia totalmente, preferindo preservar seus recursos financeiros à espera de uma nova oportunidade que lhe permitisse voltar às negociações.

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Queda de rendimento de Vinícius

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A renovação de contrato de Vinícius não encerrou o interesse do Arsenal, especialmente com o aumento dos questionamentos sobre seu futuro a longo prazo no Real Madrid.

O atacante brasileiro ainda não apresentou nesta temporada os níveis esperados dele, e as grandes vantagens financeiras incluídas em seu novo contrato tornaram-se parte do debate em torno da viabilidade de sua permanência, diante do fato de não se refletirem em seu desempenho da forma que o clube esperava.

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As interrogações sobre a posição de Vinícius dentro do time aumentaram depois que o Real Madrid conquistou seus últimos sucessos sob o comando de José Mourinho, em grande parte, durante sua ausência, no período de suspensão de quatro partidas no Campeonato Espanhol antes da data Fifa.

As preocupações não pararam por aí, já que o jogador passou a correr o risco de perder sua vaga de titular para o marfinense Yan Diomande, o novo reforço que busca firmar-se na escalação, o que pode abrir a porta para uma reavaliação da situação do atacante brasileiro.

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Apesar de ter marcado dois gols pela seleção de seu país na partida que perdeu para o Japão pelo placar de 3 a 2, seu brilho internacional não elimina os questionamentos relacionados ao seu nível no Real Madrid, ainda que possa lhe dar um impulso moral ao retornar ao clube.

O Arsenal entende que a persistência do contraste entre a grande posição que o jogador ocupa e o que apresenta dentro de campo pode tornar a ideia de uma saída mais sujeita a discussão, especialmente se ele não recuperar seu papel de influência nos planos da comissão técnica.

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Arteta se apega à contratação

Mikel Arteta, o técnico do Arsenal, mantém seu grande interesse em contratar Vinícius e não parece disposto a abrir mão do alvo que colocou entre suas prioridades.

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O site cita a experiência de Martín Zubimendi, que se juntou ao Arsenal em 2025 após tentativas e um acompanhamento que duraram vários anos, como prova da disposição do treinador espanhol em esperar para contratar um jogador que considera adequado ao seu projeto, em vez de se apressar na contratação de substitutos que não trazem o acréscimo desejado.

Fontes próximas ao clube indicam que se consolidou, nas últimas semanas, a firme convicção de que é possível contratar Vinícius logo no início do próximo verão, com base no que ocorreu nas negociações anteriores.

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De acordo com o site, o Arsenal acreditava ter apresentado o projeto mais atraente ao jogador, e que teria se tornado seu único destino viável caso ele não tivesse chegado a um acordo com o Real Madrid sobre seu novo contrato. O site também citou um dos representantes do jogador, segundo o qual o clube londrino "estendeu o tapete vermelho" diante dele durante suas tentativas de atraí-lo.

A confiança do Arsenal não se limita aos aspectos esportivos, já que o clube possui os recursos financeiros e o prestígio necessários para entrar em uma negociação desse porte, além de poder apresentar Vinícius como um dos principais rostos de seu projeto esportivo e de marketing na Premier League.

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Nesse contexto, Michael Yormark, presidente da empresa "Roc Nation Sports International", apontou para a atratividade do prestígio de que o Arsenal desfruta, o que reforça a crença, dentro do clube, de sua capacidade de competir com o Real Madrid pela contratação do jogador.

O verão como momento de agir

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No âmbito das transferências, não se espera que o Arsenal se movimente para contratar Vinícius durante a janela de inverno em janeiro, já que sua transferência não será possível antes do verão, na melhor das hipóteses. Mas sua presença no topo da lista de alvos pode determinar a natureza das movimentações do clube no inverno, especialmente porque a diretoria não deseja gastar dinheiro em um ponta-esquerda apenas para aumentar o número de opções, a menos que o elenco sofra uma crise de lesões que imponha uma intervenção urgente.

Isso não significa que as opções do Arsenal se limitem apenas a Vinícius, mas a orientação de Arteta se baseia em contratar um ponta com capacidade de elevar o nível do time, e não apenas acrescentar um novo nome à lista.

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Por isso, o astro brasileiro segue como um alvo principal, enquanto o clube acompanha os desdobramentos de sua situação no Real Madrid, na esperança de que as condições se preparem para reavivar as negociações que fracassaram no último verão.