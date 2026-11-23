Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Depois de receber críticas duras na Itália, Nick Woltemade viu o clima mudar completamente após sua grande atuação. Na vitória convincente da Juventus de Turim por 4 a 0 sobre o FC Veneza no fim de semana, o centroavante convenceu em todos os aspectos e recebeu muitos elogios da imprensa italiana.

"Atenção: a atuação de Woltemade hoje é incomparável", escreveu a Gazzetta dello Sport. O jogador de 24 anos, que entrou no decorrer da partida, teve "pela primeira vez participação direta em gols. Com sua entrada, o time mudou sua forma de jogar, atuando com mais fluidez e confiança."

De fato, após um primeiro tempo decepcionante, Woltemade deu um impulso decisivo ao jogo da equipe de Turim. Ele entrou no intervalo, marcou o gol que abriu o placar e, aos 59 minutos, deu a assistência para Teun Koopmeiners fazer o 2 a 0. Juan Cabal (65 minutos) e Randal Kolo Muani (71 minutos, de pênalti após uma falta) fecharam a goleada. Woltemade deixou a cobrança para o companheiro.

Outros veículos italianos também destacaram sua influência na partida. "Woltemade muda o jogo", avaliou o La Repubblica. O Corriere della Sera descreveu a atuação da equipe antes e depois de sua entrada: "Um primeiro tempo de pesadelo. Então Woltemade entra em campo e desperta a Juve."

Publicidade Publicidade

A impressão positiva também coincide com a avaliação de Woltemade sobre sua própria evolução. Após ser emprestado pelo Newcastle United à Juventus no verão passado, o atacante inicialmente teve dificuldades para se adaptar à Itália.

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Agora, porém, ele acredita estar no caminho certo. "Os últimos jogos foram muito bons para mim, pessoalmente. As coisas foram melhorando. Estou me entrosando cada vez mais", explicou recentemente à Sky. Seus números reforçam essa avaliação: em 14 partidas oficiais, marcou cinco gols e deu três assistências, na maioria das vezes entrando no decorrer dos jogos.