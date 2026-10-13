Strasbourg e PSG se enfrentam em 17 de outubro de 2026, às 11h15 no horário EST e às 15h15 no horário GMT.
PSG busca manter sequência de vitórias contra o Strasbourg
O PSG teve um início irregular na nova temporada da Ligue 1, somando 11 pontos nos seis primeiros jogos, mas venceu os últimos três. No mais recente, derrotou o Le Mans por 3 a 1, com gols de Lucas Beraldo, Kvichatskhelia e Maghnes Akliouche. A equipe ainda pôde colocar Kvichatskhelia, Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery, Vitinha e Desire Doue em campo a partir do banco de reservas para ajudar a garantir os três pontos. Com um confronto em casa contra o Barcelona pela Champions League apenas três dias depois, a expectativa é que Luis Enrique volte a fazer muitas mudanças na equipe.
Strasbourg enfrenta dificuldades
O Strasbourg perdeu jogos consecutivos da Ligue 1 para Nice e Paris FC, encerrando uma sequência de três partidas sem derrota. Em casa, porém, ainda não perdeu. O meio-campista português Dario Essugo, autor do gol da equipe na derrota para o Nice, saiu daquela partida com uma lesão.
Números importantes e lesões
- O Strasbourg sofreu gols em 20 partidas seguidas, considerando todas as competições.
- Ambas as equipes marcaram nos últimos cinco confrontos entre elas pela Ligue 1.
- O novo atacante do PSG, Ferran Torres, lidera a artilharia da Ligue 1 com quatro gols.
- Dario Essugo é dúvida para o Strasbourg após sofrer uma lesão contra o Nice.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Strasbourg x PSG
Técnico
- H. Oliveira
O técnico do Strasbourg, Hugo Oliveira, terá de planejar a partida sem Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure e Martial Godo, todos afastados por lesão. Não há suspensões registradas para o time da casa no momento, e novas informações sobre o elenco serão acrescentadas mais perto do início do jogo.
No Paris Saint-Germain, Luis Enrique não poderá contar com Senny Mayulu por causa de uma lesão. A boa notícia para o PSG é que Ousmane Dembélé e Nuno Mendes voltaram a treinar após um período de descanso programado depois dos compromissos com suas seleções, ampliando as opções de Enrique antes de uma semana movimentada.
Momento das equipes
O Strasbourg chega a este confronto com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais, período em que marcou 8 gols e sofreu 11. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Nice na Ligue 1. O time também perdeu por 2 a 1 para o Paris FC no jogo anterior em casa pelo campeonato. Antes disso, uma vitória por 2 a 6 sobre o Troyes mostrou seu potencial ofensivo em um bom dia, embora esse resultado tenha vindo na mesma sequência de um empate por 1 a 1 com o Monaco.
O Paris Saint-Germain venceu quatro e perdeu um dos últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 1 a 2 diante do Monaco. Na partida mais recente, venceu o Le Mans por 3 a 1 pela Ligue 1 e, nesse período, também goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1 na Champions League. O PSG marcou 13 gols e sofreu 5 nessas cinco partidas, reflexo de um ataque que tem produzido com regularidade, embora falhas defensivas tenham aparecido ocasionalmente.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes foi em fevereiro de 2026, quando o Paris Saint-Germain venceu o Strasbourg fora de casa por 2 a 1 pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos registrados, o PSG soma três vitórias, contra uma do Strasbourg, além de um empate. A igualdade ocorreu em outubro de 2025, quando as equipes empataram por 3 a 3 no Parc des Princes. A única vitória do Strasbourg nos dados foi por 2 a 1 em casa, em maio de 2025.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|+5
|14
E
V
E
V
V
|2
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|+5
|13
V
D
V
V
E
|3
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|+2
|13
V
D
V
V
V
|4
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|+7
|11
D
V
E
V
E
|5
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|+4
|11
D
V
E
V
V
|6
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|+3
|11
V
V
V
D
E
|7
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|+3
|8
V
D
D
V
E
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
V
D
E
V
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|9
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|8
V
V
D
E
D
|10
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|+1
|7
V
D
E
D
D
|11
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
D
D
E
V
V
|12
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|7
D
V
E
D
V
|13
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|+1
|6
V
D
D
D
D
|14
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
D
V
E
E
D
|15
|6
|1
|3
|2
|9
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|-2
|6
E
V
E
D
E
|16
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|6
D
V
V
D
D
|17
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|4
D
D
D
D
V
|18
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
|2
D
D
E
D
E
Na sexta posição da Ligue 1, o PSG tenta alcançar os líderes em vez de ditar o ritmo da disputa. Por isso, perder pontos neste jogo custaria caro às suas ambições de título. O Strasbourg ocupa o 11º lugar, perto o suficiente da metade de cima da tabela para se beneficiar de um bom resultado, mas precisa reagir após duas derrotas seguidas no campeonato.