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Strasbourg x PSG pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Strasbourg x PSG
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Prévia completa do confronto entre Strasbourg e PSG pela Ligue 1. Analisamos táticas, novidades das equipes, momento atual e muito mais.

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Campeonato Francês - Rodada 7
Stade de la Meinau

Strasbourg e PSG se enfrentam em 17 de outubro de 2026, às 11h15 no horário EST e às 15h15 no horário GMT.

PSG busca manter sequência de vitórias contra o Strasbourg

O PSG teve um início irregular na nova temporada da Ligue 1, somando 11 pontos nos seis primeiros jogos, mas venceu os últimos três. No mais recente, derrotou o Le Mans por 3 a 1, com gols de Lucas Beraldo, Kvichatskhelia e Maghnes Akliouche. A equipe ainda pôde colocar Kvichatskhelia, Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery, Vitinha e Desire Doue em campo a partir do banco de reservas para ajudar a garantir os três pontos. Com um confronto em casa contra o Barcelona pela Champions League apenas três dias depois, a expectativa é que Luis Enrique volte a fazer muitas mudanças na equipe.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

Strasbourg enfrenta dificuldades

O Strasbourg perdeu jogos consecutivos da Ligue 1 para Nice e Paris FC, encerrando uma sequência de três partidas sem derrota. Em casa, porém, ainda não perdeu. O meio-campista português Dario Essugo, autor do gol da equipe na derrota para o Nice, saiu daquela partida com uma lesão.

FBL-FRA-LIGUE1-NICE-STRASBOURGGetty Images

Números importantes e lesões

  • O Strasbourg sofreu gols em 20 partidas seguidas, considerando todas as competições.
  • Ambas as equipes marcaram nos últimos cinco confrontos entre elas pela Ligue 1.
  • O novo atacante do PSG, Ferran Torres, lidera a artilharia da Ligue 1 com quatro gols.
  • Dario Essugo é dúvida para o Strasbourg após sofrer uma lesão contra o Nice.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Strasbourg x PSG

Técnico

  • H. Oliveira

O técnico do Strasbourg, Hugo Oliveira, terá de planejar a partida sem Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure e Martial Godo, todos afastados por lesão. Não há suspensões registradas para o time da casa no momento, e novas informações sobre o elenco serão acrescentadas mais perto do início do jogo.

No Paris Saint-Germain, Luis Enrique não poderá contar com Senny Mayulu por causa de uma lesão. A boa notícia para o PSG é que Ousmane Dembélé e Nuno Mendes voltaram a treinar após um período de descanso programado depois dos compromissos com suas seleções, ampliando as opções de Enrique antes de uma semana movimentada.

Momento das equipes

STR

STR - Sequência

RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
E1-1
PAR
D2-1
NCE
D2-1
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
PSG

PSG - Sequência

ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Strasbourg chega a este confronto com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais, período em que marcou 8 gols e sofreu 11. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Nice na Ligue 1. O time também perdeu por 2 a 1 para o Paris FC no jogo anterior em casa pelo campeonato. Antes disso, uma vitória por 2 a 6 sobre o Troyes mostrou seu potencial ofensivo em um bom dia, embora esse resultado tenha vindo na mesma sequência de um empate por 1 a 1 com o Monaco.

O Paris Saint-Germain venceu quatro e perdeu um dos últimos cinco jogos. Sua única derrota foi por 1 a 2 diante do Monaco. Na partida mais recente, venceu o Le Mans por 3 a 1 pela Ligue 1 e, nesse período, também goleou o Slovan Bratislava por 6 a 1 na Champions League. O PSG marcou 13 gols e sofreu 5 nessas cinco partidas, reflexo de um ataque que tem produzido com regularidade, embora falhas defensivas tenham aparecido ocasionalmente.

Histórico do confronto

Confrontos

StrasbourgEmpatePSG
1
1
3
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
3
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Strasbourg
STR
3
FJ
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
PSG badge
PSG
PSG
1
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
4
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
FJ
Campeonato Francês
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
9Gols marcados12
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O encontro mais recente entre as equipes foi em fevereiro de 2026, quando o Paris Saint-Germain venceu o Strasbourg fora de casa por 2 a 1 pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos registrados, o PSG soma três vitórias, contra uma do Strasbourg, além de um empate. A igualdade ocorreu em outubro de 2025, quando as equipes empataram por 3 a 3 no Parc des Princes. A única vitória do Strasbourg nos dados foi por 2 a 1 em casa, em maio de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
6420105+514
E
V
E
V
V
2
LilleLilleLIL
641194+513
V
D
V
V
E
3
RennesRennesREN
64111210+213
V
D
V
V
V
4
LyonLyonOL
6321114+711
D
V
E
V
E
5
Paris FCParis FCPAR
632184+411
D
V
E
V
V
6
PSGPSGPSG
6321118+311
V
V
V
D
E
7
BrestBrestB29
6222129+38
V
D
D
V
E
8
LorientLorientFCL
62226608
V
D
E
V
D
9
NiceNiceNCE
622257-28
V
V
D
E
D
10
LensLensRCL
62131110+17
V
D
E
D
D
11
StrasbourgStrasbourgSTR
62131112-17
D
D
E
V
V
12
AngersAngersSCO
6213710-37
D
V
E
D
V
13
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
620498+16
V
D
D
D
D
14
Le MansLe MansLEM
61321012-26
D
V
E
E
D
15
ToulouseToulouseTFC
6132911-26
E
V
E
D
E
16
AuxerreAuxerreAJA
6204816-86
D
V
V
D
D
17
TroyesTroyesTRO
6114413-94
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
D
D
E
D
E
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na sexta posição da Ligue 1, o PSG tenta alcançar os líderes em vez de ditar o ritmo da disputa. Por isso, perder pontos neste jogo custaria caro às suas ambições de título. O Strasbourg ocupa o 11º lugar, perto o suficiente da metade de cima da tabela para se beneficiar de um bom resultado, mas precisa reagir após duas derrotas seguidas no campeonato.

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