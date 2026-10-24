Torcedores de futebol de todo o mundo aguardam ansiosamente o próximo El Clásico entre Real Madrid e Barcelona. Em entrevista exclusiva ao 365Scores, Steve McManaman, ex-jogador de Real Madrid e Liverpool e renomado comentarista de futebol, compartilhou suas previsões para o aguardado confronto.

Em conversa com o 365Scores sobre o próximo clássico, McManaman disse: “Espero uma partida muito disputada, porque as duas equipes têm qualidade para vencer jogos importantes.”

Ao comentar o confronto, acrescentou: “É difícil apontar um vencedor com confiança, mas os pequenos detalhes serão decisivos neste jogo, especialmente o aproveitamento das chances que surgirem e a capacidade de lidar com a pressão nos momentos cruciais da partida.”

Questionado sobre o possível impacto da ausência do brasileiro Vinícius Júnior na escalação do Real Madrid, McManaman explicou: “A ausência de Vinícius seria um grande golpe, porque ele é um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida com sua velocidade excepcional e sua habilidade nos duelos individuais.”

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Em seguida, abordou a capacidade de Kylian Mbappé de compensar a ausência do brasileiro: “Mbappé tem grandes qualidades, é claro, mas eles são jogadores completamente diferentes. Não é possível repor tudo o que Vinícius oferece simplesmente colocando outro jogador em seu lugar.”

Acrescentou: “José Mourinho terá de encontrar a solução tática certa para manter a força ofensiva do Real Madrid na partida.”

Mbappé à frente de Yamal na disputa pela Bola de Ouro

Faltando apenas um dia para a cerimônia da Bola de Ouro, McManaman foi convidado a escolher entre Kylian Mbappé e a jovem estrela do Barcelona Lamine Yamal. Ele deixou clara sua escolha: “Eu escolheria Kylian Mbappé. Ele é um jogador capaz de fazer a diferença e marcar gols nos jogos mais importantes, além de ter a experiência necessária para lidar com a pressão.”

Por fim, elogiou o jovem talento do Barcelona: “Lamine Yamal é um jogador extremamente talentoso e tem apresentado atuações extraordinárias apesar da pouca idade. Mas, se eu tivesse de escolher entre os dois neste momento, daria meu voto a Mbappé.”

McManaman prevê o placar do El Clásico

Ao ser convidado a prever o resultado do maior confronto do futebol espanhol, McManaman deu seu palpite com cautela.

“Espero que o Real Madrid vença por 3 a 1, mas vamos ver o que acontece, porque essa partida é sempre imprevisível”, disse.