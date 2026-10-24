Torcedores de futebol do mundo todo aguardam ansiosamente o próximo El Clásico entre Real Madrid e Barcelona. Em entrevista exclusiva à 365Scores, Steve McManaman, ex-jogador de Real Madrid e Liverpool e renomado comentarista de futebol, compartilhou suas previsões para o aguardado confronto.

Ao falar à 365Scores sobre o próximo clássico, McManaman disse: “Espero que vejamos uma partida muito disputada, porque as duas equipes têm qualidade para vencer grandes jogos.”

Sobre o confronto, acrescentou: “É difícil apontar um vencedor com confiança, mas os pequenos detalhes serão decisivos nesta partida, especialmente aproveitar as chances que surgirem e lidar com a pressão nos momentos-chave do jogo.”

Questionado sobre o possível impacto da ausência do brasileiro Vinícius Júnior na escalação do Real Madrid, McManaman explicou: “A ausência de Vinícius seria um grande desfalque, porque ele é um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida com sua velocidade excepcional e sua habilidade nos duelos individuais.”

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Ao abordar a capacidade de Kylian Mbappé de compensar a ausência do brasileiro, continuou: “Mbappé tem grandes qualidades, é claro, mas eles são jogadores completamente diferentes, e não é possível substituir tudo o que Vinícius oferece simplesmente colocando outro jogador em seu lugar.”

E acrescentou: “José Mourinho terá de encontrar a solução tática certa para manter a força ofensiva do Real Madrid na partida.”

Mbappé à frente de Yamal na disputa pela Bola de Ouro

A apenas um dia da cerimônia da Bola de Ouro, McManaman foi convidado a escolher entre Kylian Mbappé e a jovem estrela do Barcelona, Lamine Yamal. Ele deixou clara sua preferência: “Eu escolheria Kylian Mbappé. Ele é um jogador capaz de fazer a diferença e marcar gols nos maiores jogos, além de ter a experiência necessária para lidar com a pressão.”

Por fim, elogiou o jovem talento do Barcelona: “Lamine Yamal é um jogador extremamente talentoso e teve atuações excepcionais apesar da pouca idade. Mas, se eu tivesse de escolher entre os dois agora, daria meu voto a Mbappé.”

McManaman prevê o placar do El Clásico

Ao ser convidado a prever o resultado do maior confronto do futebol espanhol, McManaman deu seu palpite com cautela.

“Espero que o Real Madrid vença por 3 a 1, mas vamos ver o que acontece, porque essa partida é sempre imprevisível”, disse.

Traduza o artigo para o árabeCorrija a referência a Mourinho