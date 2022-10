Sporting Lisboa x Frankfurt: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Equipes lutam por uma vaga na próxima fase nesta terça-feira (1), pela última rodada do grupo D; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando por uma vaga nas oitavas de final, Sporting Lisboa e Frankfurt entram em campo na tarde desta terça-feira (1), às 17h (de Brasília), no estáido José Alvalade, pela última rodada do Grupo D da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Vice-líder do grupo, com 7 pontos, o Sporting vai a campo precisando de uma vitória para garantir a sua passagem às oitavas de final. Bragança, Morita e Luis Neto são os desfalques dos portugueses por lesão.

Do outro lado, o Frankfurt vem logo atrás, em terceiro, também com a mesma pontuação, e sabe que um triunfo no confronto direto o coloca na próxima fase. Os desfalques dos alemães ficam por conta de Lenz e Hasebe, que estão no departamento médico.

Prováveis escalações

Escalação do provável SPORTING LISBOA: Adan; Inacio, Coates, Reis; Porro, Alexandropoulos, Ugarte, Santos; Trincao, Edwards, Gonçalves.

Escalação do provável FRANKFURT: Trapp; Jakic, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Kamada, Pellegrini; Gotze, Lindstrom; Kolo Muani.

Desfalques

Sporting Lisboa

Daniel Bragança, Morita e Luis Neto estão lesionados..

Frankfurt

Christopher Lenz e Makoto Hasebe estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: terça-feira, 1 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: estádio José Alvalade, Lisboa - POR