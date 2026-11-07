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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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"Sport" da Espanha: grande recaída para Hamza Abdelkrim

H. Abdelkarim
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A saída de Hossam Hassan do comando da seleção do Egito representa um novo golpe para o jovem atacante Hamza Abdelkarim, jogador do Barcelona, depois de ter perdido um dos maiores apoiadores de sua carreira, aquele que lhe deu a oportunidade de aparecer com a seleção na Copa do Mundo, apesar de sua pouca idade e escassa experiência internacional.

O jornal espanhol "Sport" destacou o impacto da saída de Hossam Hassan do comando do Egito sobre o futuro de Hamza Abdelkarim, considerando que a mudança na comissão técnica representa um revés para o atacante egípcio, que teve a confiança do técnico anterior e recebeu a oportunidade de participar do maior evento futebolístico do mundo.

O período recente foi repleto de acontecimentos na carreira de Hamza Abdelkarim, depois que ele renovou seu contrato com o Barcelona após sua marcante arrancada, e participou recentemente com a equipe sub-19 diante do Aston Villa na Liga Jovem da UEFA, antes de se juntar ao elenco do time principal e ficar no banco de reservas sob o comando do técnico alemão Hansi Flick.

O atacante egípcio também apareceu com o Barcelona Atlètic, dando continuidade a seus passos dentro do clube catalão, que vê nele um atacante com características diferentes, as mais destacadas sendo o bom posicionamento dentro da área, a capacidade de finalizar as jogadas e a superioridade nas bolas aéreas.

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O jornal apontou que Hossam Hassan foi um dos maiores apoiadores de Hamza Abdelkarim na seleção do Egito, já que apostou em suas capacidades apesar de sua pouca idade e limitada experiência internacional, e decidiu incluí-lo na lista da seleção que disputou a Copa do Mundo, dando-lhe uma oportunidade preciosa de se provar no cenário mundial.

A seleção egípcia fez uma campanha marcante no torneio, antes de sua eliminação diante da Argentina, então detentora do título, nas oitavas de final, depois de estar à frente por dois gols a zero, enquanto Hamza participou da maioria das partidas da seleção e deixou uma marca clara durante as competições.

Mas a saída de Hossam Hassan coloca o futuro do jovem atacante diante de uma nova fase, depois de ter perdido o técnico que lhe deu confiança e o lançou em uma das etapas mais importantes de sua carreira internacional, em um momento em que a seleção se prepara para disputar as duas partidas contra o Malawi nas eliminatórias classificatórias para a Copa Africana de Nações.

O "Sport" confirmou que Ali Maher, ex-diretor técnico do Ceramica Cleopatra, assumirá a missão como sucessor de Hossam Hassan, deixando as atenções voltadas para suas primeiras decisões e para o quanto Hamza Abdelkarim continuará recebendo as oportunidades que teve sob o comando da comissão técnica anterior.

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