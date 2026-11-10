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O meio-campista holandês Frenkie de Jong afirmou que, a longo prazo, seu lugar é no meio de campo, não na defesa. De Jong comentou o período em que atuou provisoriamente como lateral-direito pelo Barcelona e falou sobre os pedidos de treinadores para cobrir lacunas defensivas.

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De Jong fala sobre experiências na defesa com Flick e Xavi

Frenkie de Jong deixou bem clara sua posição preferida ao retornar à seleção da Holanda. Em entrevista à ESPN antes dos jogos da Liga das Nações da Uefa contra Grécia e Alemanha, o meio-campista comentou sua recente e surpreendente atuação como lateral-direito pelo Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, contra o Atlético de Madrid.

Embora esteja sempre disposto a se sacrificar pela equipe em situações de emergência, De Jong ressaltou que atuar na defesa é algo estritamente temporário.

Tanto Flick quanto ex-treinadores como Ronald Koeman e Xavi já o utilizaram na zaga em partidas que exigiam ajustes táticos urgentes.

De Jong insiste que atuações na defesa são apenas “casos pontuais”

Ao conversar com jornalistas em Zeist, De Jong sorriu quando perguntaram se esperava atuar na defesa pela Holanda e descartou firmemente a possibilidade.

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“Se o treinador me pedir para jogar na defesa, eu jogo na defesa. Mas isso não vai acontecer a longo prazo. Todo mundo sabe que sou meio-campista”, afirmou De Jong.

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Ao lembrar sua breve passagem pela lateral direita no fim de semana passado, acrescentou: “O treinador veio falar comigo pouco antes do intervalo e perguntou: ‘Você pode, ou se importa de jogar como lateral-direito por quinze minutos? Depois, você volta para o meio-campo.’ Para mim, tudo bem. Todo mundo sabe muito bem que sou meio-campista, não defensor.”

De Jong relembra atuações na zaga sob o comando de grandes treinadores

De Jong observou que atuar mais recuado na linha defensiva não é novidade em sua carreira, já que vários treinadores de destaque lhe pediram para jogar na zaga no Ajax e no Barcelona.

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“Outros treinadores também já fizeram isso. Às vezes no Ajax, às vezes no Barcelona, com Koeman na época e, às vezes, com Xavi”, lembrou De Jong.

“Foram casos pontuais, ou situações em que ainda precisávamos vencer. Então, alguns treinadores já me colocaram ali e, bem, acho que consigo fazer isso sem problemas.”

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Recuperação física completa amplia opções para o meio-campo da Holanda

Com os problemas causados por lesões e a turbulência do verão totalmente superados, De Jong se sente forte, motivado e inteiramente concentrado em ditar o ritmo do jogo em sua posição preferida, no meio-campo.

Embora ainda esteja recuperando o ritmo para disputar uma partida completa de 90 minutos, o meio-campista se sente bem fisicamente e pronto para ser o pilar da equipe holandesa.

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A Holanda contará com sua tranquilidade e qualidade técnica no meio-campo em confrontos decisivos contra Grécia e Alemanha.