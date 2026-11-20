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O sorteio das quartas de final da Liga das Nações da Uefa foi realizado no início da tarde desta sexta-feira, na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.

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O jornal Mundo Deportivo detalhou o sorteio, que resultou em confrontos explosivos e fora do esperado no primeiro nível da competição.

França, Alemanha, Inglaterra e Portugal terminaram a fase de grupos na liderança, enquanto Bélgica, Holanda, Espanha e Noruega ficaram em segundo lugar.

O sorteio colocou frente a frente as seleções francesa e espanhola, o que significa um novo duelo entre Lamine Yamal e Kylian Mbappé.

Os demais confrontos serão Portugal x Holanda, Alemanha x Bélgica e Inglaterra x Noruega.

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O vencedor de Espanha x França enfrentará, na semifinal, o vencedor do duelo entre Holanda e Portugal.

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Falando no confronto entre Espanha e França, Zinedine Zidane, técnico da seleção francesa, já enfrentou a Espanha como jogador em quatro ocasiões.

O primeiro encontro foi pelas Eliminatórias do Campeonato Europeu Sub-21 e rendeu sua pior lembrança diante dos espanhóis: o jogo terminou empatado sem gols, e ele foi expulso apenas 18 minutos depois de entrar em campo, no início do segundo tempo.

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Pela seleção principal, Zidane encarou a Espanha na Euro 1996, em partida da fase de grupos que terminou empatada por 1 a 1. Depois, voltou a enfrentá-la na edição de 2000, quando eliminou os espanhóis nas quartas de final com vitória por 2 a 1, partida em que marcou o primeiro gol.

Já na Copa do Mundo, Zidane fez uma de suas melhores atuações para eliminar a Espanha nas oitavas de final da edição de 2006, ao marcar um gol aos 92 minutos que fechou a vitória da França por 3 a 1.

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A seleção francesa busca revanche contra a Espanha, depois de ter sido derrotada pelos espanhóis por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

As quartas de final da Liga das Nações serão disputadas em jogos de ida e volta: as partidas de ida acontecem entre 25 e 27 de março, e as de volta, entre 28 e 30 de março.

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As quatro seleções vencedoras se classificarão para a fase final, que será disputada de 9 a 13 de junho de 2027, em um país ainda não definido, que será um dos quatro classificados.