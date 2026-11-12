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Yosua Arya
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Son Heung-min e estrelas da Coreia do Sul quebram o silêncio sobre rumores de desavença “falsos” na seleção

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Son Heung-min e outros jogadores importantes da seleção da Coreia do Sul negaram publicamente os rumores de um grave conflito no vestiário após a decepcionante eliminação na Copa do Mundo de 2026. Os jogadores mais experientes divulgaram uma nota conjunta de Doha para desmentir relatos de uma divisão entre gerações e de ameaças de deixar a seleção.

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Astros da Coreia do Sul se pronunciam sobre rumores de racha

Son e jogadores importantes da seleção sul-coreana negaram categoricamente os rumores de uma briga no vestiário. A equipe enfrentou intenso escrutínio público após a decepcionante eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Relatos apontavam para uma divisão entre jogadores veteranos e os mais jovens do elenco. No entanto, os atletas mais experientes divulgaram uma declaração conjunta para esclarecer a situação e unir a equipe.

Em mensagem enviada do centro de treinamento onde estão atualmente, em Doha, os jogadores enfatizaram seu compromisso coletivo. Eles prometeram trabalhar juntos para servir de exemplo à próxima geração de talentos sul-coreanos.

Jogadores negam ameaças de deixar a seleção

A declaração conjunta foi assinada pelo capitão Son, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom e Kim Min-jae. O grupo rebateu especificamente as alegações de que alguns jogadores haviam ameaçado deixar a seleção.

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“É completamente falso que tenhamos tentado impor determinadas exigências sob a condição de nos aposentarmos”, afirmaram os jogadores por meio da Federação Sul-Coreana de Futebol. “Jogamos juntos pelo futebol sul-coreano há muito tempo e somos companheiros de equipe que continuarão avançando em direção ao mesmo objetivo.”

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As consequências foram imediatas: o técnico Hong Myung-bo e o presidente da Federação Sul-Coreana de Futebol, Chung Mong-gyu, renunciaram aos cargos. Em seguida, surgiram rumores de uma divisão entre os veteranos do grupo “92-Line”, incluindo Son, e a geração “96-Line”, da qual fazem parte Kim e Hwang Hee-chan.

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As especulações se intensificaram quando Son ficou no banco de reservas na última e decisiva partida da fase de grupos, contra a África do Sul. Novos relatos de desentendimentos surgiram durante a pausa para jogos de seleções em outubro, levando os jogadores a finalmente quebrarem o silêncio nesta semana.

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