O canal do Real Madrid abriu fogo contra Javier Tebas, presidente da liga espanhola, por causa da data da próxima partida do time merengue diante do Valencia, considerando que a tabela anunciada coloca os jogadores de José Mourinho em condições sem lógica, em comparação com os demais clubes espanhóis que disputam a Liga dos Campeões da Europa.

O ataque ocorreu durante o estúdio analítico do canal do clube, antes do confronto com o AEK Atenas, da Grécia, quando a reportagem introdutória exibida no canal revelou a insatisfação do Real Madrid por disputar uma partida do campeonato no sábado, dia 7 de novembro, após o confronto com o time grego fora de casa na noite de quarta-feira, dia 4 de novembro, pela Liga dos Campeões da Europa.

74 horas entre Atenas e Valencia

O apresentador afirmou na reportagem do canal do Real Madrid: "Não faz sentido que o Real Madrid jogue no sábado depois de ter sido obrigado a disputar uma partida na Liga dos Campeões da Europa hoje. Esta partida foi afetada pelas decisões de Tebas, ele nos trata como se fôssemos da Lituânia".

O intervalo entre o início das partidas do Real Madrid diante do AEK Atenas e do Valencia é de cerca de 74 horas e 15 minutos, mas a objeção madridista não diz respeito apenas ao intervalo de tempo, e sim às condições da viagem europeia e ao seu impacto na preparação do time para o confronto nacional.

A delegação do Real Madrid fará uma viagem externa à Grécia, antes de retornar à capital espanhola, com previsão de chegada nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, o que significa que um dia importante do período de preparação será afetado pela viagem e pela recuperação, antes do confronto com o Valencia fora de casa na noite de sábado.

Por que o Real Madrid se sente prejudicado?

A objeção se intensifica quando se compara a data da partida do Real Madrid com a tabela dos demais clubes espanhóis que disputam a Liga dos Campeões da Europa.

Barcelona e Atlético de Madrid disputaram suas partidas europeias na terça-feira, dia 3 de novembro, antes de se enfrentarem no domingo, dia 8 de novembro, enquanto o Villarreal jogou na terça-feira e o Real Betis na quarta-feira, e ambos disputam suas partidas no campeonato também no domingo.

Assim, o Real Madrid torna-se o único time espanhol entre os participantes da Liga dos Campeões a disputar sua partida nacional no sábado, apesar de ter disputado um confronto europeu fora de casa na quarta-feira.

Teria sido possível, segundo o ponto de vista madridista, adiar o confronto com o Valencia para domingo, dando ao time um período mais longo de recuperação e preparação, especialmente porque a semana seguinte marca o período da data Fifa, e não há uma nova rodada europeia pressionando a tabela de partidas.

Mesmo assim, a liga não colocou o Real Madrid abaixo do limite mínimo adotado de descanso entre as partidas, já que o intervalo de tempo ultrapassa as 72 horas, mas o clube entende que os cálculos de tempo não refletem de forma completa o impacto da viagem e do desgaste físico sobre os jogadores.