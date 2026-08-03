Uma reportagem publicada nesta segunda-feira afirmou que o português José Mourinho, treinador do Real Madrid, recebeu um forte reforço nas últimas horas.

O jornal "Marca" explicou que Mourinho pediu reforços e os conseguiu, ainda que não tenham exigido nenhuma taxa de transferência, por já fazerem parte do elenco.

Vinícius, Bernardo Silva e Brahim Díaz finalmente retornaram ao grupo do treinador, que recuperou de uma só vez três jogadores nada desprezíveis.

Para um vestiário que treinou com um elenco reduzido durante semanas, o retorno do trio funciona como um sopro de ar fresco para um grupo que até agora dependia de jogadores da base e de um pequeno número de atletas experientes.

A necessidade era urgente. Após mais de 20 sessões de treino em Valdebebas, o treinador português exigiu mais jogadores para completar a escalação titular que mostrou sinais promissores diante da Fiorentina, e para reforçar o time antes do início do Campeonato Espanhol.

E comentou: "Temo que nem todos os jogadores estejam disponíveis, e eu gostaria de treinar com outros jogadores por três semanas. Mas isso não é possível".

A pré-temporada, que sempre foi arriscada com equipes cheias de jogadores internacionais, o obriga a montar um time em pouco tempo, um time que ainda não treinou com força máxima.

Vinícius é o mais destacado dos que retornam, e sua volta é retumbante. O brasileiro comandou a seleção de seu país na Copa do Mundo, embora seus esforços não tenham sido suficientes para superar a Noruega nas oitavas de final, e não ficou de fora das manchetes durante suas férias.

Independentemente de sua notável transformação física, o que realmente preocupa no Real Madrid é o seu futuro.

Como o jornal "Marca" noticiou dias atrás, ele tem uma proposta para renovar seu contrato, e o clube não vai melhorá-la: ou assina, ou é vendido em agosto, já que seu contrato termina em 2027, e é certo que ele não sairá de graça. É uma situação que ninguém aceita, e parece que essa questão vai se estender e se estender até ser resolvida.

Ao seu lado retornam Bernardo Silva e Brahim Díaz, dois jogadores com papéis diferentes, mas que têm a mesma vitalidade.

O meio-campista português, que se juntou recentemente em transferência livre vindo do Manchester City a pedido de Mourinho, chega para reforçar um meio de campo que precisava muito de suas contribuições, aquelas que ele não ofereceu na decepcionante Copa do Mundo com Portugal.

Seu controle de bola e seu volume de trabalho são exatamente o que o treinador procura para dar mais eficácia ao time.

Brahim Díaz, por sua vez, chega com a moral elevada depois de ter levado Marrocos às quartas de final.

Brahim chega para reforçar o poder ofensivo pela ponta direita, uma posição que carecia enormemente de jogadores do time principal, a ponto de Mourinho ter sido obrigado a recorrer a Dumfries nessa ponta diante da Fiorentina.