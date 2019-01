Solari vê Real Madrid na briga por títulos: "nada é impossível"

Técnico se mostrou satisfeito com a vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla

Com duas vitórias consecutivas na Liga, o Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 0 no último sábado e subiu para a terceira posição, a sete pontos do líder Barcelona, que ainda entra em campo neste domingo (20). No entanto, apesar da grande diferença, Solari afirmou que ainda vê a equipe na briga por três títulos.

"Sabíamos que teríamos que encontrar espaços de alguma maneira. Nos defendemos bem e aproveitamos as brechas do rival. Tivemos uma chance clara do Vinicius no primeiro tempo, mas insistimos, seguimos insistindo até o gol", disse.

Mais artigos abaixo



Foto: Getty Images

"Vamos lutar nas três competições (Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões e Copa do Rei) até o final, sempre. Para o Madrid, nada é impossível. Eu sempre gosto do futebol e da competição, é a nossa paixão e nós amamos isso apesar dos tempos difíceis. Somos apaixonados por competir e, obviamente, é melhor vencer, ninguém pode negar isso.", completou. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

Agora, o Real Madrid se prepara para encarar o Girona, pelas quartas de final da Copa do Rei, na próxima quinta-feira (24), às 18h30 (de Brasília).