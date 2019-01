Solari exalta Vinícius Jr.: "Ele é futebol e estamos encantados"

Treinador do Real Madrid também avisa que árbitros precisam proteger o jovem atacante

Vinícius Júnior tem encantado Madri e o técnico Santiago Solari. Um dos melhores jogadores do Real Madrid nesta temporada, o jovem atacante voltou a ser elogiado por seu treinador, que inclusive mostrou preocupação com o brasileiro sofrer lesões se não for protegido pela arbitragem por conta das várias entradas duras que têm sofrido.

"Vinícius é futebol. Os árbitros estão lá para aplicar as regras. Nós estamos encantados que Vinícius tenha essas características, assim como Bale e Asensio têm as suas", disse, em entrevista coletiva neste sábado (26).

"Sua adaptação tem sido muito rápida. Ele tem 18 anos. O apoio dos companheiros tem sido muito bom. Temos que seguir cuidando dele e que seu crescimento siga sendo constante", completou.

No quarto lugar de La Liga, dez pontos atrás do líder e rival Barcelona, o Real Madrid encara o Espanyol, fora de casa, às 17h45 (de Brasília), neste domingo (27).