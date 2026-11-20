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Deco, diretor esportivo do Barcelona, avançou bastante na missão de garantir o futuro da equipe, depois de renovar, nos últimos dois anos, os contratos de 11 jogadores com vínculos de longo prazo, dentro de um plano estratégico que busca manter a base do elenco e assegurar que o time siga competitivo nos próximos anos.

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De acordo com o jornal espanhol "AS", Xavi Espart foi o mais recente talento a entrar na lista de renovações, depois de assinar oficialmente nesta sexta-feira um novo contrato com o Barcelona válido até 2030.

Espart é a última joia da famosa geração nascida em 2007, que também conta com Lamine Yamal e Pau Cubarsí, e se junta à lista de jogadores cuja permanência no clube Deco conseguiu garantir, graças a um trabalho contínuo ao longo dos últimos dois anos e com o aval do presidente Joan Laporta.

Esse movimento começou em janeiro de 2025, quando o Barcelona estendeu os contratos de Gavi e Pedri até 2030, antes de Pau Cubarsí renovar seu vínculo em fevereiro do mesmo ano até 2029.

Já Lamine Yamal assinou seu novo contrato ao atingir a maioridade, durante o verão, enquanto Jules Koundé estendeu seu vínculo em agosto até 2030, antes de Frenkie de Jong definir seu futuro em outubro, com a assinatura de um novo contrato válido até 2029.

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A política de garantir os contratos não se limitou aos jogadores que já estavam no elenco e incluiu também alguns reforços, como Gordon, que tem contrato até 2031, Joan García e Rodri, ligados ao clube até 2030, além de Dani Olmo, cujo vínculo vai até 2029.

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O Barcelona aproveitou o fato de estar enquadrado na regra do 1:1, que permite ao clube gastar tudo o que economiza em salários e custos de inscrição de jogadores, regra que pode perder com as previsões relacionadas ao retorno ao estádio de Montjuïc, para acelerar a definição das renovações e fechar o ciclo por completo.

Nesse contexto, Fermín López assinou, em 6 de fevereiro passado, um novo e merecido contrato até 2031, com uma melhora financeira significativa em seu salário.

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"Quem realmente merece não pode ser contestado pelos aumentos", afirmou uma fonte do clube catalão, em referência à política da diretoria de recompensar os jogadores que apresentam um nível de destaque.

As últimas semanas deram um novo impulso a esse processo, já que Raphinha assinou, há duas semanas, um contrato até junho de 2030, enquanto a renovação de Xavi Espart abriu caminho para a extensão do contrato de Marc Bernal até 2031.

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A expectativa é que Gerard Martín seja o próximo nome da lista de renovações, já que ele pode fechar seu novo acordo antes do fim deste ano.

Com isso, o número de renovações estratégicas chega a 11 contratos em dois anos, um passo extremamente importante para garantir o futuro de uma equipe que entrou em um ciclo de resultados positivos e vitórias seguidas.

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Por outro lado, há apenas um jogador com contrato terminando em junho próximo: Wojciech Szczęsny, que deixará a equipe.

Em 2028, terminam os contratos de Alejandro Balde, Casado, Andreas Christensen e Marc-André ter Stegen, e é fácil concluir que eles não fazem parte do projeto futuro do Barcelona, incluindo o lateral-esquerdo Balde, que vive dias difíceis depois de perder a confiança de Hansi Flick.

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É natural que essa política faça a folha salarial do Barcelona voltar a subir, depois de ter registrado uma queda considerável nos últimos anos.

Laporta pode se ver, em um futuro próximo, diante da necessidade de melhorar os contratos de duas das principais estrelas da equipe, Pau Cubarsí e Lamine Yamal, com a possibilidade de também estender seus vínculos.

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Por outro lado, Deco conduziu com inteligência a questão das renovações nos últimos dois anos, já que garantir os contratos dos jogadores por longos períodos reduz as chances de outros clubes contratá-los, além de dar ao Barcelona uma posição sólida caso seja obrigado a vender algum jogador, permitindo que negocie em posição de força.