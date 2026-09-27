A seleção de Portugal conquistou sua segunda vitória consecutiva na Liga das Nações da Europa, ao superar a anfitriã Noruega (2 a 1), em uma partida que o astro Cristiano Ronaldo se limitou a assistir do banco de reservas.

Portugal entrou em campo com uma escalação ofensiva comandada por Gonçalo Ramos e João Félix, diante da decisão do técnico Jorge Jesus de deixar Ronaldo fora do time titular, enquanto a seleção norueguesa apostou em seu artilheiro Erling Haaland, ao lado de Sørloth e Nusa.

Apesar do início forte dos donos da casa, Portugal foi quem tomou a iniciativa de abrir o placar aos 17 minutos, depois que Nuno Mendes lançou um cruzamento para João Félix, que aproveitou e finalizou com precisão para dentro das redes, dando a vantagem à seleção de seu país.

A Noruega conseguiu o empate no início do segundo tempo, depois que Haaland aproveitou uma falha do goleiro Diogo Costa na cobrança de uma falta batida por Martin Ødegaard, colocando a bola nas redes vazias aos 51 minutos.

Mas o empate não durou muito, pois Gonçalo Ramos recolocou Portugal na frente apenas 3 minutos depois, aproveitando um erro grave do goleiro Ørjan Nyland para ficar cara a cara com o gol e encobrir o arqueiro de maneira brilhante, marcando o segundo gol dos visitantes.

Jesus, então, lançou Rafael Leão e Vitinha, na tentativa de manter a vantagem e ampliar o placar, mas Portugal se contentou com a vitória (2 a 1), somando seu segundo triunfo consecutivo e mantendo com força sua caminhada no grupo.

Esta derrota é excepcional, já que a última vez que a seleção da Noruega perdeu em casa antes do confronto contra Portugal foi diante da Espanha por 1 a 0, em 15 de outubro de 2023, pelas eliminatórias para a Euro 2024.

Desde aquela derrota, a seleção norueguesa manteve seu retrospecto sem derrotas em suas partidas em seu estádio na capital Oslo ao longo de 15 jogos consecutivos, nos quais conquistou 11 vitórias e 4 empates, antes de essa série ser interrompida com a derrota diante de Portugal.