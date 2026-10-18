Sob os olhares de Fàbregas: Nico Paz é duro com jogador emprestado pelo Real Madrid

Nico Paz comandou o Como na vitória sobre a Fiorentina, por 3 a 1, fora de casa, neste domingo, na sétima rodada do Campeonato Italiano.

Nico Paz marcou o segundo gol do Como e deu a assistência para o terceiro, chegando a dois gols e duas assistências em sete partidas disputadas na Serie A nesta temporada.

Com o resultado, o Como subiu para 14 pontos, na quarta colocação, enquanto a Fiorentina segue com 4 pontos, na penúltima posição.

O jornal Marca destacou os principais momentos do confronto. O primeiro tempo teve ritmo acelerado e foi marcado por uma grande atuação de Nico Paz, como de costume, que se impôs com suas arrancadas em velocidade com a bola, além de marcar um belo gol de cabeça aos 36 minutos, quando saltou mais alto que todos para fazer o segundo gol de sua equipe e abrir 2 a 0.

Antes disso, Liberali havia aberto o placar para o Como, após um belo chute que morreu junto à trave.

Naquele momento, Nico Paz superava seu compatriota argentino e companheiro de seleção Franco Mastantuono. Nico, inclusive, cometeu uma falta dura sobre ele após marcar o gol e acabou recebendo cartão amarelo.

Mas a partida movimentada não parou aí, e ainda teve mais acontecimentos antes do fim do primeiro tempo.

Aos 43 minutos, Pongracic aproveitou uma bola dentro da área para diminuir a diferença, marcando o primeiro gol da Fiorentina e deixando o placar em 2 a 1.

No último ataque da etapa inicial, Mastantuono deu um belo passe para o próprio Pongracic, que colocou a bola nas redes, e parecia que a Fiorentina havia empatado por 2 a 2.

O gol, porém, foi anulado por impedimento, após uma revisão que durou 5 minutos, mantendo a vantagem do Como por 2 a 1.

O segundo tempo começou com mais detalhes técnicos impressionantes de Nico Paz, que arrancou com a bola em um dos ataques e, em seguida, deu uma assistência decisiva ao companheiro grego Douvikas sem olhar para ele. O atacante marcou o terceiro gol do Como e ampliou para 3 a 1.

Pouco depois, o técnico Cesc Fàbregas decidiu substituir Nico Paz, que estava com cartão amarelo, a meia hora do fim da partida, dando descanso ao jogador de talento excepcional.

Apesar do brilho de Nico Paz, o goleiro David de Gea foi um dos melhores jogadores da Fiorentina na partida, e Mastantuono também teve boa atuação, mostrando qualidades ofensivas interessantes.

O argentino foi substituído aos 69 minutos e, já no banco de reservas, recebeu cartão amarelo.







