Sob o manto da escuridão: como o Barcelona estragou as férias de Florentino Pérez?

A contratação de Rodri foi uma das maiores surpresas do mercado de transferências de verão do Barcelona, já que o clube catalão conseguiu fechar o negócio a seu favor, apesar de o Real Madrid acreditar que o meio-campista estava próximo de se juntar a eles.

A decisão do jogador causou choque na diretoria do clube merengue, que acreditava ter avançado bastante rumo a um acordo com duração de quatro temporadas, segundo o jornal"Sport" catalão.

A noite de 5 de agosto foi o ponto de virada no negócio, depois que Rodri optou por transferir-se para o Barcelona em vez do Real Madrid, privando Florentino Pérez de contratar um jogador que o clube branco considerava próximo de vestir sua camisa.

A decisão veio após horas de negociações e contatos, que terminaram com a recusa do jogador ao projeto do Real Madrid comandado por José Mourinho.

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Florentino Pérez não sabia que Rodri, ao mesmo tempo, ouvia a proposta do Barcelona. Em um movimento longe dos holofotes, Deco, diretor esportivo do clube catalão, reuniu-se com Pablo Barquero, representante do jogador, e manifestou disposição para atender às condições contratuais do internacional espanhol, o que abriu a porta para a mudança de rumo do negócio.

As movimentações começaram entre 1º e 5 de agosto, após o entorno do jogador realizar uma reunião com José Ángel Sánchez, diretor-geral do Real Madrid. Isso ocorreu depois de meses de hesitação, durante os quais o clube merengue finalmente decidiu agir para contratar o meio-campista, após confirmar seu desejo de deixar o Manchester City.

Complicações nas negociações

Mas as negociações não ficaram isentas de complicações, já que Rodri e seu entorno familiar não estavam totalmente satisfeitos com a postura do Real Madrid e de Florentino Pérez em relação a ele, após sua conquista da Bola de Ouro, de acordo com o "Sport".

E apesar de as divergências terem sido superadas e de as negociações pelo negócio terem começado, sua concretização permaneceu condicionada a um acordo com o Manchester City e à obtenção do aval final do jogador, o que não ocorreu.

Nessa fase, o Barcelona entrou na linha das negociações de forma inesperada, depois de saber que Rodri havia ficado disponível para sair, especialmente com a confirmação pelo clube de que a lesão de Frenkie de Jong era mais grave do que se esperava.

Deco deixou claro que a contratação de Rodri seria um passo estratégico, mas recusou-se a apresentar uma proposta oficial antes que o jogador definisse sua posição de forma definitiva. A postura do Barcelona era clara: o clube só agiria para concretizar o negócio se Rodri escolhesse seu projeto com clareza e recusasse a proposta do Real Madrid, ficando os detalhes contratuais para serem resolvidos depois.

Análise das opções

Após o encontro com os dirigentes do Barcelona, Rodri entrou em um período de reflexão que durou dois dias, durante o qual analisou as opções disponíveis diante de si, antes de tomar uma decisão sobre seu próximo destino. E embora o Real Madrid tenha aberto suas portas ao jogador, este não estava totalmente convencido do projeto de Mourinho, além de ter sido afetado pela forma como Florentino Pérez o tratou nos meses anteriores.

Em contrapartida, o Barcelona representou uma opção adequada, por seu desejo de voltar a residir perto de sua família em Madri, além de sua convicção no estilo de jogo apresentado pela equipe catalã.

Ele também conversou com alguns de seus companheiros de seleção presentes no Barcelona, o que o ajudou a formar uma imagem do ambiente do vestiário e de seu possível entrosamento com a equipe.

Segundo o relatório, Rodri considerou que a transferência para o Camp Nou representava a melhor opção para sua carreira, tanto do ponto de vista técnico quanto no que diz respeito ao ambiente da equipe, que ele acreditava ser mais adequado a ele do que a situação dentro do Real Madrid.

Choque merengue

Depois de definir sua decisão, restava apenas comunicá-la oficialmente aos dois clubes. Em 5 de agosto, o empresário de Rodri deu seu aval a Deco, antes de entrar em contato com os dirigentes do Real Madrid para agradecê-los e recusar sua proposta de forma definitiva, sem deixar margem para a reabertura das negociações.

O choque foi evidente no clube merengue, já que os dirigentes não esperavam que o jogador recuasse de um acordo que acreditavam estar próximo de ser concluído. As notícias chegaram a Florentino Pérez durante suas férias na região de Cádis, estragando o que deveria ser um período de descanso tranquilo.

O choque do Real Madrid não decorreu apenas da perda de Rodri, mas também da perda do negócio para o Barcelona, depois que o clube merengue planejava anunciá-lo poucos dias após fechar a contratação de Diomande, cujo negócio foi concluído no mesmo período.



