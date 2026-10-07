Trata-se da posição no meio-campo ofensivo, para a qual a seleção alemã conta tanto com Florian Wirtz (FC Liverpool) quanto com Jamal Musiala (Bayern de Munique). "Se dependesse de mim, Musiala e Wirtz poderiam muito bem jogar juntos. Mas, com Kimmich como único volante, a dupla Musiala/Wirtz seria ofensiva demais contra equipes de topo. Então, no sistema de Klopp, vale: Musiala ou Wirtz", disse Matthäus à Sport Bild.

Nos últimos quatro jogos da seleção, Klopp ainda evitou esse problema ao convocar o astro do Bayern para os dois primeiros duelos, na Holanda e contra a Grécia. Wirtz inicialmente fazia parte do segundo grupo, que poderia atuar contra a Sérvia e na Grécia, mas acabou sendo chamado antes para a seleção, já que Musiala havia se lesionado no aquecimento antes do jogo contra a Holanda.

"Provavelmente, eles são nossos melhores jogadores, quando voltarem à melhor forma. Por isso, deixar um deles de fora soa absurdo", opinou Matthäus. Ele lembrou que esse problema já havia existido no futebol alemão na Copa do Mundo de 1974: "Naquela época, a questão era: Günter Netzer ou Wolfgang Overath?", recordou Matthäus.

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"Eu ficaria muito feliz se Klopp pudesse responder à pergunta com: Musiala e Wirtz! Mas não acredito que veremos essa solução na Eurocopa de 2028", foi a avaliação final do ex-jogador de 65 anos.

Quantos jogos pela seleção Wirtz e Musiala já fizeram?

Musiala estreou pela equipe da DFB em março de 2021 e soma 46 partidas pela seleção (10 gols). Além disso, em 2022 ele foi eleito o jogador da seleção do ano.

Wirtz tem 48 partidas pela seleção (12 gols), desde que vestiu pela primeira vez a camisa da seleção principal em setembro de 2021.