A decepção na casa de Lamine Yamal não foi nada comum: explodiu ao vivo com uma declaração explosiva de uma das pessoas mais próximas dele, seu tio, que não hesitou em menosprezar a conquista da Bola de Ouro por Harry Kane e descreveu o prêmio como um "presente de despedida".

O mistério finalmente foi revelado: o prêmio Bola de Ouro 2026 foi para Harry Kane, em sua terra natal, a Inglaterra, superando Kylian Mbappé, que ficou em segundo lugar, e Lamine Yamal, que se contentou com a terceira colocação, apesar de ter vencido o Troféu Kopa como melhor jogador jovem pela terceira vez em sua história.

Uma decisão que acendeu a tristeza e a raiva no campo do Barcelona, especialmente porque o britânico quebrou recordes ao vencer a Chuteira de Ouro europeia com 36 gols no campeonato, além de 73 gols em 65 partidas pelo seu clube e pela seleção de seu país em todas as competições, ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo 2026 e venceu o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, tornando-se o primeiro inglês a conquistar o prêmio desde Michael Owen, em 2001. Mas todos esses números não convenceram a família de Yamal.

Se você gosta de futebol, assista ao Lamine

As câmeras e os microfones estavam presentes no bar do tio de Yamal, durante o programa "El Larguero", na rádio "Cadena SER", que acompanhou a cerimônia ao vivo de Londres, e registraram a clara decepção no rosto dele e de seus acompanhantes, que estavam convencidos de que Lamine seria o vencedor.

Abdul, tio de Lamine Yamal, disse em declarações explosivas à rádio "Cadena SER", momentos após o anúncio do vencedor: "Meu sobrinho foi espetacular, ele é o melhor jogador do mundo, todo mundo sabe disso, se você é apaixonado por futebol, tem que assistir ao Lamine, e não ao Harry Kane".

E acrescentou, em tom triste e irritado: "O inglês é um atacante habilidoso, sim, mas meu sobrinho é o melhor jogador por conta de seu brilho marcante dentro de campo, é ele quem faz a diferença".

Kane recebe o presente de despedida

O tio soltou a bomba com sua própria explicação para a derrota do sobrinho, dizendo a frase que incendiou as redes sociais: "Ele não venceu porque Lamine é jovem, tem 19 anos, e vai vencer mais vezes, mas Harry só tem mais três dias nos campos, e nós lhe demos o prêmio".

Abdul considera que as conquistas de Lamine superam de longe as de Kane, explicando: "Ele venceu a Copa do Mundo, o Campeonato Espanhol e a Supercopa, joga de forma espetacular, fez uma temporada incrível, marca gols que ninguém mais consegue marcar, passes, assistências, tudo".

Apesar da grande decepção vivida por Lamine, que repete o cenário de Iniesta e Xavi em 2010, quando venceram a Copa do Mundo mas não conquistaram a Bola de Ouro, que foi para Messi, seu tio garantiu que a tristeza não vai durar muito.

O tio de Lamine Yamal encerrou com uma declaração em que previu o futuro do sobrinho, dizendo com confiança: "Ele vai vencer cinco prêmios Bola de Ouro".



