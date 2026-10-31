Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Só Cristiano está acima dos dois: Raphinha iguala marca histórica de Messi

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Barcelona x Aston Villa
Aston Villa
Liga dos Campeões
L. Messi
Raphinha
C. Ronaldo
Al-Nassr
Espanha
England
Argentina
Brasil
Portugal
Arábia Saudita

O brasileiro assume a liderança dos artilheiros de La Liga

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O brasileiro Raphinha manteve seu grande momento com o Barcelona ao marcar dois gols no primeiro tempo do confronto diante do Deportivo Alavés, cuja primeira etapa terminou com vantagem da equipe catalã (4 a 0), neste sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

O brilho de Raphinha veio em um momento importante para o Barcelona, que entrou em campo em busca de recuperar o equilíbrio após as derrotas para o Paris Saint-Germain (4 a 2) e o Real Madrid (2 a 1).

Leia também

France Football revela os números: 28 pontos tiraram a Bola de Ouro de Mbappé!

Entre eles, 3 votos árabes: 13 países deram a Bola de Ouro a Yamal

Próximas partidas
BAR

BAR

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

AVL

AVL

Com esses dois gols, Raphinha elevou sua marca para 15 gols após as primeiras 11 partidas do Campeonato Espanhol nesta temporada, igualando o feito de Lionel Messi na temporada 2012-2013 e tornando-se o segundo jogador com mais gols nas primeiras 11 partidas de LaLiga nos últimos 50 anos.

Só está à frente dos dois o português Cristiano Ronaldo, que marcou 18 gols nas primeiras 11 partidas da temporada 2014-2015.

Raphinha vem apresentando uma atuação impressionante na posição de atacante centralizado nesta temporada, apesar de estar acostumado a jogar como ponta no passado, isso depois de o Barça fracassar na contratação do astro do Atlético de Madri, Julián Álvarez, durante a última janela de transferências de verão.

A equipe catalã entrou na partida contra o Alavés buscando retomar a liderança, que o Atlético havia assumido por um ponto de diferença, após vencer mais cedo neste dia o Levante, como visitante (2 a 0).

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google