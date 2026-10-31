O brasileiro Raphinha manteve seu grande momento com o Barcelona ao marcar dois gols no primeiro tempo do confronto diante do Deportivo Alavés, cuja primeira etapa terminou com vantagem da equipe catalã (4 a 0), neste sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

O brilho de Raphinha veio em um momento importante para o Barcelona, que entrou em campo em busca de recuperar o equilíbrio após as derrotas para o Paris Saint-Germain (4 a 2) e o Real Madrid (2 a 1).

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Com esses dois gols, Raphinha elevou sua marca para 15 gols após as primeiras 11 partidas do Campeonato Espanhol nesta temporada, igualando o feito de Lionel Messi na temporada 2012-2013 e tornando-se o segundo jogador com mais gols nas primeiras 11 partidas de LaLiga nos últimos 50 anos.

Só está à frente dos dois o português Cristiano Ronaldo, que marcou 18 gols nas primeiras 11 partidas da temporada 2014-2015.

Raphinha vem apresentando uma atuação impressionante na posição de atacante centralizado nesta temporada, apesar de estar acostumado a jogar como ponta no passado, isso depois de o Barça fracassar na contratação do astro do Atlético de Madri, Julián Álvarez, durante a última janela de transferências de verão.

A equipe catalã entrou na partida contra o Alavés buscando retomar a liderança, que o Atlético havia assumido por um ponto de diferença, após vencer mais cedo neste dia o Levante, como visitante (2 a 0).