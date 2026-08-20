O internacional tunisiano Ellyes Skhiri está próximo de retornar ao seu antigo clube, após ter sido alcançado um acordo completo com o alemão Eintracht Frankfurt sobre a transferência do meio-campista, segundo informações da imprensa.

De acordo com o jornalista alemão da rede "Sky", Florian Plettenberg, Skhiri concordou em retornar ao Colônia, também atuante na Bundesliga.

O valor da transferência é de um milhão de euros, além de acréscimos, enquanto o jogador realiza os exames médicos nesta quinta-feira, devendo assinar um contrato com seu novo clube até 2028 amanhã, sexta-feira.

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O retorno de Skhiri ao Colônia acontece 3 anos depois de sua saída do clube, onde vestiu a camisa entre 2019 e 2023, disputando 118 partidas nas quais marcou 17 gols, antes de se juntar ao Eintracht Frankfurt em uma transferência de graça.

O Frankfurt havia aberto a porta para a saída do jogador tunisiano neste verão, depois que ele saiu dos planos da equipe.

Espera-se que Skhiri represente um reforço importante para o Colônia, graças à sua experiência no futebol alemão, onde já disputou mais de 200 partidas na Bundesliga, além de possuir uma grande experiência internacional com a Tunísia.

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