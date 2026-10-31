Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Situação inesperada: o futuro de Arnold no Real Madrid está no ar

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Liga dos Campeões
T. Alexander-Arnold
J. Mourinho
Espanha
Grécia
England
Portugal

Arnold chegou ao Santiago Bernabéu com grandes ambições

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O futuro de Trent Alexander-Arnold no Real Madrid gera dúvidas, diante do seu apagamento no aspecto esportivo e da consolidação da posição de Fede Valverde como um dos elementos fundamentais da escalação, após ser utilizado na posição de lateral-direito, seguido por Denzel Dumfries, enquanto o jogador inglês passou a ser a terceira opção.

E, desde o último dia 15 de setembro, Arnold participou apenas da partida contra o Villarreal, na qual foi substituído aos 52 minutos, além da sua participação simbólica no Clássico.

Leia também

France Football revela os números: 28 pontos privaram Mbappé da Bola de Ouro!

Entre eles, 3 votos árabes: 13 países deram a Bola de Ouro a Yamal

Próximas partidas
SAN

SAN

La Liga

01 de nov. de 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA

E a situação não parece fácil para o ex-jogador do Liverpool, já que Mourinho prefere apostar nas opções mais fortes no aspecto físico, como Fede Valverde e Dumfries, o que faz com que a participação de Arnold fique restrita às partidas em que o treinador português considera que a sua equipe possui grande vantagem, segundo o jornal "Sport", da Espanha.

E, entre os detalhes que reforçam isso, está o fato de que Arnold começou apenas uma partida fora dos domínios do Real Madrid, que foi contra o Elche.

No cômputo geral, o jogador inglês disputou 7 partidas nesta temporada, somando apenas 344 minutos, enquanto Dumfries disputou 3 jogos a mais e começou como titular 3 partidas a mais do que o seu companheiro, chegando a um total de minutos de participação de cerca de 600 minutos.

Um futuro complicado

E o futuro de Alexander-Arnold no Real Madrid parece extremamente complicado. O lateral inglês chegou ao clube merengue em meio a grandes expectativas, por ser considerado um dos melhores jogadores da sua posição no mundo.

O Real Madrid pagou 10 milhões de euros para garantir a chegada do jogador e a sua participação na Copa do Mundo de Clubes, apesar de o seu contrato com o Liverpool estar prestes a terminar poucos dias depois.

Mas a sua adaptação à equipe não foi fácil. Na sua primeira temporada, disputou 30 partidas, começando 22 delas como titular, e fez uma temporada de nível oscilante. E, após apenas um ano, o clube percebeu a necessidade de apostar com força em Dumfries para ocupar a mesma posição, ao mesmo tempo em que Fede Valverde segue provando a sua capacidade de agregar pelo lado direito.

A experiência de vestir a camisa branca não foi como Arnold imaginava. Poucos meses antes da sua transferência para o Real Madrid, o lateral inglês falava da sua ambição de conquistar a Bola de Ouro, mas a história mudou muito, e o seu futuro no clube tornou-se motivo de dúvidas.

E não parece que o Real ou o jogador pensem em encerrar a relação entre eles, no momento atual, mas a realidade indica que a pouca participação pode levar, a médio prazo, a uma reavaliação da permanência de Arnold na capital espanhola, segundo o jornal.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google