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Spain Training & Press ConferenceGetty Images
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Situação de Yamal? De la Fuente anuncia a escalação da Espanha contra a Inglaterra

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Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, anunciou a escalação da Espanha para enfrentar a Inglaterra neste domingo à noite, no estádio Metropolitano, no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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A seleção espanhola lidera a tabela de classificação do Grupo 3, com aproveitamento perfeito (15 pontos), com vantagem de 3 pontos sobre a Inglaterra, vice-líder.

O técnico da Espanha escalou seu craque Lamine Yamal no time titular para o confronto de hoje, depois que ele ficou de fora da partida contra a República Tcheca, na rodada passada, por falta de condições físicas.

A escalação da seleção espanhola foi a seguinte:

Goleiro: Unai Simón 

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Defesa: Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Tópicos relacionados

Meio-campo: Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino

Ataque: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

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Por outro lado, Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, anunciou a escalação dos "Três Leões" para o confronto contra a Espanha.

Tuchel apostou na força ofensiva dos ingleses no setor de ataque, buscando vencer a Espanha e roubar a liderança do grupo.

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A escalação da seleção inglesa foi a seguinte:

Goleiro: James Trafford

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Defesa: Jarell Quansah, Ezri Konsa, Ben White, Lewis Hall

Meio-campo: Jude Bellingham, Elliot Anderson, Declan Rice

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Ataque: Anthony Gordon, Morgan Rogers, Harry Kane