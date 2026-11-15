Situação de Yamal? De la Fuente anuncia a escalação da Espanha contra a Inglaterra

A seleção espanhola lidera a tabela de classificação do Grupo 3, com aproveitamento perfeito (15 pontos), com vantagem de 3 pontos sobre a Inglaterra, vice-líder.
O técnico da Espanha escalou seu craque Lamine Yamal no time titular para o confronto de hoje, depois que ele ficou de fora da partida contra a República Tcheca, na rodada passada, por falta de condições físicas.
A escalação da seleção espanhola foi a seguinte:
Goleiro: Unai Simón
Defesa: Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella
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Meio-campo: Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino
Ataque: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena
Por outro lado, Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, anunciou a escalação dos "Três Leões" para o confronto contra a Espanha.
Tuchel apostou na força ofensiva dos ingleses no setor de ataque, buscando vencer a Espanha e roubar a liderança do grupo.
A escalação da seleção inglesa foi a seguinte:
Goleiro: James Trafford
Defesa: Jarell Quansah, Ezri Konsa, Ben White, Lewis Hall
Meio-campo: Jude Bellingham, Elliot Anderson, Declan Rice
Ataque: Anthony Gordon, Morgan Rogers, Harry Kane