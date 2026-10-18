A anulação do gol de Giovani Lo Celso, jogador do Real Betis, diante do Barcelona, provocou uma nova polêmica de arbitragem, depois que o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea invalidou o tento após revisão do árbitro assistente de vídeo (VAR), por causa de um toque de mão anterior do colombiano Cucho Hernández, em um lance que os críticos da decisão consideraram distante do momento da finalização, e que voltaram a comparar com um episódio semelhante ocorrido no Clássico entre Barcelona e Real Madrid há duas temporadas.

O site espanhol "Defensa Central", próximo ao Real Madrid, afirmou que a decisão de anular o gol do Betis reabriu o debate sobre a coerência dos critérios de arbitragem, citando um lance anterior em que o holandês Frenkie de Jong tocou a bola com a mão durante o confronto contra o Real Madrid, antes de Lamine Yamal marcar um gol para o Barcelona, e considerando que a diferença de tratamento entre os dois casos favorece a equipe catalã.

O relatório explicou que cerca de 30 segundos se passaram entre o toque de mão de De Jong e o gol de Lamine Yamal, sem que o Real Madrid tocasse na bola durante esse período, enquanto entre o toque de mão de Cucho Hernández e o gol de Lo Celso passaram apenas 15 segundos, com os jogadores do Barcelona tocando na bola somente duas vezes, segundo o que publicou o site, que considerou que o árbitro de vídeo tratou os dois casos com critérios diferentes, apesar das semelhanças entre eles.

O site apontou que algumas interpretações justificam a diferença de decisão pelo fato de o toque de mão ter sido intencional em um dos casos, mas considerou que a diferença de cores das camisas das equipes é o fator que levanta dúvidas sobre a coerência das decisões.

O relatório chegou a afirmar que o gol teria sido validado para o Real Betis caso o adversário fosse o Real Madrid, enquanto o gol deste último teria sido anulado se estivesse associado a um episódio semelhante, expressando a visão do site sobre o que considera uma dualidade de critérios.

A crítica não se limitou ao momento do toque de mão, pois o relatório também comparou as circunstâncias em que ocorreram: segundo sua narrativa, De Jong tocou a bola com a mão sem marcação direta, enquanto Cucho Hernández sofreu um forte empurrão que fez a bola bater em seu braço em vez do peito.

O site considerou que esses detalhes aumentam os pontos de interrogação sobre a decisão de anular o gol de Lo Celso, que veio após um ataque finalizado com um belíssimo chute do jogador argentino.

O "Defensa Central" avaliou que o episódio não é o primeiro em que se acredita que o Barcelona tenha se beneficiado de decisões de arbitragem controversas, destacando que a repetição de casos como esse reforçou, segundo o relatório, a sensação dentro do Real Madrid de que a equipe catalã conta com uma margem de proteção arbitral, e que a disputa pelo título do Campeonato Espanhol se torna extremamente difícil caso o time merengue não obtenha uma vantagem clara sobre seus concorrentes.

O site encerrou seu relatório ressaltando que a semelhança entre os dois lances e a diferença entre as duas decisões representam, em sua visão, uma prova da ausência de coerência na aplicação dos critérios, evocando a célebre frase do técnico português José Mourinho: "A verdade foi revelada", em referência à polêmica contínua sobre a arbitragem espanhola.